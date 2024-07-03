حرائق في كريات شمونة وأم الفحم.. حزب الله يضرب مواقع إسرائيلية بالمدفعية والصواريخ (فيديو)

أعلن حزب الله اللبناني في بيانين منفصلين، اليوم الثلاثاء، قصف مواقع إسرائيلية بالمدفعية والصواريخ.

وقال الحزب في البيانين إن مقاتليه استهدفوا موقع “جل العلام” الإسرائيلي بقذائف المدفعية، واستهدفوا ثكنة “كريات شمونة” بصواريخ الكاتيوشا وأصابوهما إصابات مباشرة، ردّا على اعتداءات جيش الاحتلال على القرى الجنوبية.

في المقابل، أكد جيش الاحتلال في بيان نشره عبر حسابه على منصة إكس أنه رصد إطلاق 15 صاروخا من لبنان نحو مستوطنة كريات شمونة، معلنا اعتراض 10 منها بنجاح من دون وقوع إصابات.

وفي وقت لاحق، أوضحت القناة 12 الإسرائيلية الخاصة أن المستوطنة شهدت دويا مكثفا لصفارات الإنذار.

وأظهر مقطع فيديو حصلت عليه الجزيرة مباشر اشتعال حرائق في المستوطنة جراء القصف، كما اظهر مقطع فيديو آخر اندلاع حرائق كبيرة في أم الفحم.

وفي سياق آخر، قال جيش الاحتلال إن مقاتلة إسرائيلية هاجمت مبنى عسكريا تابعا لحزب الله في منطقة يارين بجنوبي لبنان كان بداخله أحد أفراد الحزب.

غارات إسرائيلية على بلدات لبنانية

وظهر الثلاثاء، أغار طيران العدو الإسرائيلي على أطراف بلدتي البستان والزلوطية، وتوجهت سيارات الإسعاف إلى المنطقة المستهدفة، حسب ما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية. وأسفرت الغارة التي استهدفت بلدة البستان عن استشهاد أحد الأشخاص.

وكانت طائرة مسيّرة إسرائيلية قد أغارت بـ3 صواريخ على بلدة الطيبة في جنوبي لبنان، واستهدف أحد الصواريخ محول الكهرباء في مشروع بلدة الطيبة.

كما خرق الطيران الحربي لجيش الاحتلال جدار الصوت في أجواء مدينة صيدا ومناطق جزين ومرجعيون والنبطية وإقليم التفاح جنوبي لبنان، كما خرق جدار الصوت في أجواء منطقة الشوف في جبل لبنان.

ومنذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تتبادل فصائل المقاومة اللبنانية والفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع جيش الاحتلال قصفا يوميا عبر الخط الأزرق الفاصل، خلَّف مئات بين شهيد وجريح بالجانب اللبناني، وقتلى وجرحى في الصفوف الإسرائيلية.

وترهن هذه الفصائل وقف القصف بإنهاء إسرائيل حرب تشنها بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، أسفرت عن أكثر من 125 ألف شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود.