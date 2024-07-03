مصر.. الحكومة الجديدة تؤدي اليمين الدستورية والتغييرات تشمل الدفاع والخارجية (فيديو)

أدت الحكومة المصرية الجديدة، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسط تغييرات في عدد من الحقائب بينها وزارتا الدفاع والخارجية.

وخلفا للوزير محمد زكي، تولى حقيبة الدفاع الفريق أول عبد المجيد صقر الذي كان محافظا للسويس.

كما شغل السفير بدر عبد العاطي منصب وزير الخارجية خلفا لسامح شكري.

وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قد قدَّم، في الثالث من يونيو/حزيران الماضي، استقالة حكومته إلى الرئيس السيسي، الذي قبلها وكلفه بتشكيل حكومة جديدة.

وتولى مدبولي الحكومة لأول مرة في 7 من يونيو 2018، وشغل قبلها منصب وزير الإسكان خلال الفترة من فبراير/شباط 2014 حتى 6 من يونيو 2018.

وشهدت مصر، منذ تولي السيسي رئاسة البلاد في 3 من يونيو 2014، ثلاث حكومات بدأت بحكومة إبراهيم محلب وشهدت تعديلا وزاريا واحدا واستقالت في سبتمبر/أيلول 2015، مرورا بحكومة شريف إسماعيل التي شهدت 4 تعديلات وزارية واستقالت في يونيو 2018.

وتلا إسماعيل تشكيل مصطفى مدبولي الحكومة الثالثة، التي شهدت 6 تعديلات وزارية قبل أن يضاف إليها تشكيل وزاري جديد مع تولي الرئيس المصري منصبه لولاية رئاسية جديدة.

وينتظر الحكومة الجديدة تحديات منها الحرب في قطاع غزة والمشكلات الاقتصادية وانقطاع متواصل للكهرباء تسبب في إحباط لدى المصريين وأدى إلى إغلاق بعض المصانع.