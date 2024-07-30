الأونروا: 40 ألف إصابة بالتهاب الكبد الوبائي في غزة بسبب الحرب الإسرائيلية

كشفت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) عن تسجيل 40 ألف إصابة بالتهاب الكبد الوبائي في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقالت الوكالة الأممية في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، إن مراكز الأونروا الصحية وملاجئها في مختلف أنحاء غزة تُبلغ أسبوعيا عن 800 إلى 1000 حالة إصابة جديدة بالتهاب الكبد الوبائي.

وأضافت أن ذلك يوصل إلى ما مجموعه نحو 40 ألف حالة (إصابة بالتهاب الكبد) منذ بدء الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة والمتواصلة للشهر العاشر.

وبيّنت الوكالة الأممية أن الظروف الصحية المتردية تسهّل انتشار الأمراض، بما في ذلك التهاب الكبد.

قيود على المساعدات وافتقار إلى الرعاية الطبية

وأشارت إلى أنه بعد مرور 10 أشهر على هذه الحرب الوحشية، أدت القيود الصارمة المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية، إلى جانب الافتقار إلى الرعاية الطبية الكافية وتدابير الوقاية، إلى خلق عاصفة مثالية لانتشار الأمراض بما في ذلك التهاب الكبد الوبائي وخاصة بين الأطفال في ملاجئ الطوارئ المكتظة بقطاع غزة.

وكشفت الأونروا عن تفشي المرض بسبب تشرد العائلات التي تعيش في ظروف مزرية وغير إنسانية في مخيمات وملاجئ مكتظة، لافتة إلى أن هذه العائلات تفتقر إلى المياه النظيفة ومستلزمات النظافة والإدارة السليمة للنفايات والصرف الصحي.

ولأكثر من مرة، قالت مؤسسات وبلديات في قطاع غزة إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يتعمد تدمير شبكات وآبار المياه ومحطات التحلية، مما يتسبب بأزمة حادة في توفر مياه الشرب للمواطنين، فضلا عن منع إدخال الوقود الذي بدوره يحد من عمل محطات التحلية المتبقية في القطاع.