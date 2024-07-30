الجزائر تعلن سحب سفيرها “فورا” من فرنسا

قررت الجزائر، اليوم الثلاثاء، سحب سفيرها من فرنسا وتخفيض تمثليها الدبلوماسي لديها إلى مستوى القائم بالأعمال؛ احتجاجا على اعتراف باريس بالمقترح المغربي بشأن الحكم الذاتي في إقليم الصحراء.

وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية “باعتراف فرنسا بالمخطط المغربي للحكم الذاتي كأساس وحيد لحل نزاع الصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية المزعومة، فإن الحكومة الفرنسية تنتهك الشرعية الدولية وتتنكر لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، وتناقض كل الجهود الحثيثة والدؤوبة التي تبذلها الأمم المتحدة بهدف استكمال مسار تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية، فضلا عن كونها تتنصل من المسؤوليات الخاصة التي تترتب عن عضويتها الدائمة بمجلس الأمن الدولي”.

وأضاف بيان الخارجية الجزائرية “لقد أقدمت الحكومة الفرنسية على إعلان تأييدها القطعي والصريح للواقع الاستعماري المفروض فرضا في إقليم الصحراء الغربية. إن هذه الخطوة التي لم تقدم عليها أي حكومة فرنسية سابقة قد تمت من قِبل الحكومة الحالية باستخفاف واستهتار كبيرين دون أي تقييم متبصر للعواقب التي تنجر عنها”، وفق تعبير البيان.

وزاد البيان “وعليه قررت الحكومة الجزائرية سحب سفيرها لدى الجمهورية الفرنسية بأثر فوري، على أن يتولى مسؤولية التمثيل الدبلوماسي الجزائري في فرنسا من الآن فصاعدا قائم بالأعمال”.

فرنسا تدعم الخطة المغربية للصحراء الغربية

وفي وقت سابق الثلاثاء، أشادت الرباط بما قالت إنه دعم فرنسي لمقترحها القاضي بالحكم الذاتي في إقليم الصحراء تحت السيادة المغربية.

وحسب بيان للديوان الملكي المغربي، فإن هذا الدعم الفرنسي تضمنته رسالة وجَّهها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس، تزامنا مع الذكرى الـ25 لعيد العرش (ذكرى تولي الملك للحكم).

ونقل البيان الملكي عن ماكرون قوله إن فرنسا تَعُد الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو الإطار الذي يجب من خلاله حل القضية في إقليم الصحراء.

وكتب ماكرون في رسالة إلى العاهل المغربي أن “حاضر ومستقبل الصحراء الغربية يندرجان في إطار السيادة المغربية”.

وأكد أنه “بالنسبة لفرنسا، فإن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يُعَد الإطار الذي يجب من خلاله حل هذه القضية” مضيفا “دعمنا لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب في 2007 واضح وثابت”.

وأشار ماكرون إلى أن هذا المخطط (المغربي) “يشكل من الآن فصاعدا الأساس الوحيد للتوصل إلى حل سياسي عادل ومستدام ومتفاوَض بشأنه، طبقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”، وذلك وفق الرسالة.

وعلَّق الديوان الملكي المغربي في بيان أن “إعلان الجمهورية الفرنسية، العضو الدائم بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يشكل تطورا مهما وبالغ الدلالة في دعم السيادة المغربية على الصحراء”.