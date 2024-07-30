العثور على شهيد من ذوي الاحتياجات أعدمه الاحتلال في منزله ودمار كبير بعد الانسحاب من شرق خان يونس (فيديو)

استشهد فلسطيني من ذوي الاحتياجات، أعدمته قوات الاحتلال في منزله شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة، حيث عثر عليه بعد انسحاب قوات الاحتلال من القرارة وبلدة بني سهيلا.

وأفادت مصادر للجزيرة مباشر، بانسحاب قوات الاحتلال من القرارة وبلدة بني سهيلا في خان يونس جنوبي قطاع غزة بعد عملية عسكرية استمرت 5 أيام.

شهيد من ذوي الاحتياجات

وقالت المصادر للجزيرة مباشر، إنه تم العثور على جثمان الشهيد إياد النجار -وهو من ذوي الاحتياجات- بعد إعدامه من قبل قوات الاحتلال داخل منزله منذ أيام في بلدة بني سهيلا شرقي خان يونس، وهو ما أكدته أيضًا وكالة الأنباء الفلسطينية.

ويعاني النجار من صعوبات كبيرة في التنقل والنزوح مع أوامر الإخلاء المتكررة التي يعلنها جيش الاحتلال، إذ وضع الجيش ما يزيد على 80% من مناطق قطاع غزة تحت أوامر الإخلاء، في حين يواصل الآلاف الفرار مجددا من مدينة خان يونس.

نبش مقبرة وتدميرها

وأفادت المصادر بأن فرق الدفاع المدني بدأت عملية انتشال جثث الشهداء من القرارة وبني سهيلا.

ورصد مقطع فيديو حصلت عليه الجزير مباشر، آثار الدمار في مقبرة بني سهيلا شرق خان يونس، حيث جرفت الدبابات الاسرائيلية المقبرة ونبشتها.

ودمرت الدبابات الاسرائيلية مقبرة بني سهيلا شرق خانيونس وداست على المقابر ونبشتها واخرجت الجثث من داخلها قبل أن تنسحب من المنطقة بعد عدوان استمر أيام.

وأظهر مقطع فيديو للجزيرة مباشر، عودة الأهالي إلى المنطقة لتفقد منازلهم، وسط دمار كبير خلفته العملية العسكرية التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة.

عدوان مستمر على غزة

واستشهد وأصيب عشرات المواطنين، فجر اليوم الثلاثاء، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي المدفعي والصاروخي وإطلاق النار على عدة مناطق في قطاع غزة.

ويواصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي؛ مما أسفر عن استشهاد أكثر من 39 ألفا و90 شهيدا، أغلبهم من النساء والأطفال، وإصابة 90 ألفا و147 آخرين.