انتشال عشرات الجثث.. 250 شهيدا عقب انسحاب الاحتلال من شرق خان يونس (فيديو)

قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، ظهر اليوم الثلاثاء، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي انسحب من شرق خان يونس جنوبي القطاع مخلفًا أكثر من 250 شهيدًا و300 مصاب، وتدمير عشرات المنازل في جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية”.

وكان المكتب الحكومي قد أعلن انتشال جثث 42 شهيدًا من مناطق شرق محافظة خان يونس، عقب انسحاب جيش الاحتلال منها بعد عملية برية استمرت أيّامًا.

جيش الاحتلال ينسف مدرسة كامل الأغا الأساسية المشتركة في منطقة القرارة شمالي مدينة خان يونس بغزة#الجزيرة_مباشر #غزة pic.twitter.com/Rz3RXPdLgw — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 30, 2024

عشرات الجثث المتحللة

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني في غزة “منذ بداية الاجتياح الإسرائيلي البري للمناطق الشرقية لمحافظة خان يونس في 22 من الشهر الجاري [الذي] استمر 8 أيام، تم انتشال نحو 300 شهيد”.

وكشفت أن عددًا كبيرًا من الشهداء كانت جثثهم متحللة، وقالت إن قوات الاحتلال قصفت 31 منزلًا مأهولًا بالسكان، وإن طواقمها تقوم بعمليات للبحث عن مفقودين.

ولسان حالها يرفض وداعه.. أم فلسطينية تقبّل قدم ابنها الشهيد جراء غارة إسرائيلية على قطاع غزة#الجزيرة_مباشر #غزة pic.twitter.com/ygUn73K00a — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 30, 2024

تدمير عشرات المنازل

وذكر المكتب الإعلامي الحكومي في بيانه أن 8 أيام من عدوان الاحتلال البري الأخير عل شرق محافظة خان يونس أسفرت عن “255 شهيدًا و300 مصاب، و31 مفقودًا”.

وأضاف المكتب في بيانه أن 31 منزلًا مأهولًا قصفه الاحتلال فوق رؤوس ساكنيه، وأن 320 من المباني السكنية أصابها قصف قوات الاحتلال.

وقال إن جيش الاحتلال استهدف ودمر القطاعات الحيوية بشرق محافظة خان يونس، وأعاق عشرات من عمليات التنسيق للوصول إلى عشرات المصابين والشهداء خلال العدوان.

انتشال 42 شهيدا

وكان المكتب الحكومي قد أعلن في وقت سابق اليوم انتشال جثامين 42 فلسطينيا من مناطق شرق محافظة خان يونس جنوبي القطاع، عقب انسحاب الجيش الإسرائيلي منها بعد عملية برية.

وقال إن قوات الاحتلال جرفت مباني سكنية ومرافق خدماتية وأضاف أن ذلك يعد “جريمة حرب واضحة ومكتملة الأركان نفذها بدعم من الإدارة الأمريكية التي تزوده بالسلاح”.

وأكد أن جيش الاحتلال اخترق القانون الدولي والحق في إنقاذ الأرواح، مشيرًا إلى أنه كرّر ارتكاب الجريمة ضد الإنسانية بشأن التهجير والنزوح، وعمل على تهديد حياة مئات الآلاف من المدنيين وعرضهم للموت.

عائلة فلسطينية تودع طفلها الذي استشهد جراء غارة إسرائيلية على قطاع #غزة#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/RVCGr0Kt4K — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 30, 2024

وأدان البيان ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي للمجازر المروّعة ضد المدنيين والنازحين بشرق محافظة خان يونس، وحمّل الاحتلال والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن استمرار هذه المجازر ضد المدنيين وإزهاق أرواح المئات منهم.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن جيش الاحتلال في بيان “استكمال الفرقة 98 الليلة الماضية نشاطاتها في منطقة خان يونس”، على حد قوله.

وأفادت وزارة الصحة في غزة، بارتفاع عدد الشهداء، جراء العدوان الإسرائيلي المستمر إلى 39 ألفا و400، والمصابين إلى 90 ألفا و996 ، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.