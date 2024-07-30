بالهاون الثقيل.. شهداء الأقصى تضرب قوات إسرائيلية متوغلة في نتساريم ورفح (فيديو)

أعلنت كتائب شهداء الأقصى، الجناح العسكري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، عملية جديدة ضد الآليات الإسرائيلية المتوغلة في قطاع غزة.

وبثت الكتائب، اليوم الثلاثاء، مشاهد قالت إنها لاستهداف قوات الاحتلال المتمركزة في محور نتساريم بقذائف الهاون النظامي والثقيل.

ومحور نتساريم (مفرق الشهداء) ممر يفصل مدينة غزة وشمالها عن المنطقة الوسطى وجنوبي القطاع، وسُمي باسم مستوطنة كانت قائمة قبل عام 2005 في مكانه، وأُطلِق عليه مفرق الشهداء لكثرة الذين استشهدوا فيه خلال الأيام الأولى من انتفاضة الأقصى، وبينهم الطفل محمد الدرة، وسائق الإسعاف بسام البلبيسي.

كما قالت الكتائب، اليوم، إن مقاتليها قصفوا قوات الاحتلال المتمركزة في تلة الحشاشين غرب مدينة رفح بقذائف الهاون النظامي والثقيل.

الضفة الغربية المحتلة

أما في الضفة الغربية المحتلة، فأكدت كتائب شهداء الأقصى خوض مقاتليها لاشتباكات مسلحة مع قوة إسرائيلية اقتحمت مخيم العين في نابلس، وذلك بالأسلحة الرشاشة والعبوات المتفجرة.

وتواصل فصائل المقاومة الفلسطينية التصدي لقوات الاحتلال المتوغلة في غزة، فضلًا عن قصف المستوطنات، رغم مرور نحو 300 يوم على العدوان المدمر الذي شنته إسرائيل بدعم أمريكي.