حزب الله يعلن مقتل جنود إسرائيليين واندلاع حرائق في المستوطنات جراء قصف صاروخي (فيديو)

أعلن حزب الله، اليوم الثلاثاء، مقتل وإصابة جنود إسرائيليين إثر قصفه مواقع عسكرية، بينما شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات على منازل في بلدات بجنوبي لبنان.

وقال حزب الله -عبر سلسلة بيانات- إنه “هاجم بسرب من المسيَّرات الانقضاضية نقطة تموضع مستحدثة لجنود العدو لحماية ‏مستعمرة كفريوفال، فأصابت هدفها بدقة وأوقعتهم بين قتيل وجريح”.

وهاجمت مسيَّرات مماثلة للحزب “مقر ‏قيادة كتيبة السهل في ثكنة بيت هلل، مستهدفة تموضع ضباطها وجنودها، وأصابت أهدافها بدقة وأوقعتهم بين قتيل وجريح”، وفق بيان.

وبعدها أعلن جيش الاحتلال في بيان أنه تعامل مع تسلل مسيَّرات من لبنان على منطقة الجليل الأعلى.

وعرض حزب الله مشاهد من عملية استهداف مبنى يتجمع فيه جنود جيش الاحتلال في مستوطنة شتولا عند الحدود اللبنانية الجنوبية.

كما أكد حزب الله أن مقاتليه “استهدفوا أيضا موقع جل العلام شمالي إسرائيل بالقذائف المدفعية، ومقر قيادة كتيبة السهل في ثكنة بيت هلل بصواريخ كاتيوشا”.

حرائق في شمالي إسرائيل

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن 6 فرق إطفاء تتعامل مع 3 حرائق اندلعت في منطقة مفتوحة في بيت هلل وهاغوشريم شمالي إسرائيل، نتيجة سقوط صواريخ أُطلقت من لبنان.

وأشارت إلى أن صفارات الإنذار تواصلت في عدد من البلدات بينها كريات شمونة وهاغوشريم وبيت هلل والجليل الأعلى.

وكانت نجمة داود الحمراء (الإسعاف) قد أعلنت في وقت سابق مقتل إسرائيلي إثر سقوط صاروخ أُطلق من لبنان في منطقة الجليل الأعلى.

وفي وقت سابق اليوم، أفاد حزب الله بأن “وحدة الدفاع الجوي التابعة له تصدت لطائرات حربية صهيونية معادية اخترقت حاجز الصوت فوق الأجواء اللبنانية، وأجبرتها على التراجع”.

غارات إسرائيلية على منازل لبنانية

وحسب وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، قصف الطيران الحربي الإسرائيلي بقذائف مدفعية وفوسفورية منازل في بلدة الخيام الحدودية بجنوبي لبنان، حيث أصيب مركز جمعية كشافة الرسالة الإسلامية، من دون إصابات بشرية.

كما خرق طيران جيش الاحتلال جدار الصوت في أجواء مدينة صيدا والزهراني والقرى الجنوبية، مسببا دوي انفجارين متتاليين سُمع صداهما القوي في أنحاء المنطقة، وفق الوكالة.

وأضافت أن طائرات حربية إسرائيلية استهدفت منزلا غير مأهول في منطقة الخلة بين بلدتي جبشيت وعدشيت بصاروخين، وألحقت فيه أضرارا كبيرة.

وفي مدينة صور، وفق الوكالة اللبنانية، خرق الطيران الحربي الإسرائيلي جدار الصوت في الأجواء على دفعتين.

وتتزايد توقعات بتصعيد كبير مرتقب بين حزب وإسرائيل، منذ مقتل 12 شخصا، السبت، إثر سقوط صاروخ في بلدة مجدل شمس بهضبة الجولان السورية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967.

وبينما تتهم إسرائيل حزب الله بالوقوف خلف الحادث وتتوعد بتوجيه ضربة قوية له، ينفى الحزب أي مسؤولية عنه.