رسالة شديدة اللهجة من غالانت إلى نتنياهو بعد اقتحام قاعدتين إسرائيليتين واتهام بن غفير (فيديو)

بعث وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت صباح اليوم الثلاثاء برسالة شديدة اللهجة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بشأن اقتحام قاعدتي سدي تيمان وبيت ليد العسكريتين أمس الاثنين.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية أن غالانت اتصل بنتنياهو وقال له “عليك أن تفحص هل (وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار) بن غفير منع أو عرقل عمل الشرطة أمس”.

وأدان غالانت مشاركة الوزراء وأعضاء الكنيست في أعمال الشغب التي اندلعت الليلة الماضية خارج سدي تيمان، وقال “إن الدعم والمشاركة النشطة من قبل مسؤولين منتخبين، في أعمال الشغب في قواعد الجيش، مع الإدلاء بتصريحات شديدة ضد كبار الضباط، هي ظاهرة خطيرة وخطيرة جدًّا، يجب التعامل معها فورًا”.

ومساء أمس، سادت حالة من الفوضى داخل قاعدة بيت ليد، عقب اقتحام عشرات المتظاهرين اليمينيين محكمة عسكرية داخل القاعدة، احتجاجًا على اعتقال 9 جنود اعتدوا جنسيا على أسير فلسطيني من غزة؛ مما دفع الجيش إلى نقل 3 كتائب إلى القاعدة لحمايتها من المقتحمين، بعدما كان مقررًا أن تدخل قطاع غزة.

وكان بين المقتحمين وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو وأعضاء الكنيست نسيم فاتوري وتسفي سوكوت وألموغ كوهين وجنود في الجيش، وهو ما قوبل باستنكار من الداخل الإسرائيلي ومطالبات بإبعاد اليمينيين المتطرفين عن السلطة بما في ذلك الحكومة والكنيست، لأنهم يواجهون دولة القانون في إسرائيل ويهددون أمنها.

وقال غالانت إن اقتحام القاعدتين يضر بشكل خطير بأمن البلاد وسلطة الحكومة القائمة.

منع الشرطة من التحرك

وأشار غالانت بإصبع الاتهام إلى عدم وجود الشرطة عند بدء أعمال الشغب؛ مما تسبب في صعوبة السيطرة على الحدث عدة ساعات.

وأضاف أن “هذا يتطلب توجيه قوات الجيش الإسرائيلي إلى القطاع، على حساب المهام الميدانية، وأن يوقف رئيس الأركان نفسه جميع أنشطته المهمة من أجل التعامل شخصيا مع عملية الاقتحام”.

وقال في رسالته إلى نتنياهو “أدعوك إلى التصرف بيد ثقيلة ضد أعضاء الائتلاف (الحكومة) الذين شاركوا في الاضطرابات”.

وطالب غالانت، نتنياهو بإصدار أمر بإجراء تحقيق لفحص ما إذا كان بن غفير منع أو أخّر استجابة الشرطة للحوادث العنيفة التي شارك فيها أعضاء من حزبه. وأضاف غالانت “الأحداث التي يحضرها وزراء وأعضاء كنيست تخدم الدعاية ضدنا”.

الجيش ينتقد الشرطة

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، الثلاثاء، إن الجيش انتقد الشرطة لعدم قدرتها على السيطرة على أعمال الشغب في سدي تيمان وبيت ليد.

وذكر الجيش، في بيان، أنه رغم المناشدات المقدمة إلى الشرطة، أمس، عندما بدأت الفوضى في سدي تيمان، فإن الأمر استغرق من الشرطة ساعات طويلة للسيطرة على الأحداث.

وأضاف “وفي وقت لاحق، لم يصل العدد الكافي من قوات الشرطة للتعامل مع أعمال الشغب في بيت ليد”.

وفي الأشهر الأخيرة، كثرت التقارير التي تندد بالاعتداءات على الأسرى الفلسطينيين المعتقلين من قطاع غزة، في سجن سدي تيمان.

وتنظر المحكمة العليا الإسرائيلية في التماس قدّمته مؤسسات حقوقية إسرائيلية لإغلاق سجن سدي تيمان السيّئ السمعة، حيث يُعاني معتقلون فلسطينيون تعذيبًا واعتداءات جنسية وإهمالًا طبيًّا بطريقة ممنهجة، وتمنع إسرائيل زيارة أي وفود حقوقية للوقوف على أوضاعهم.