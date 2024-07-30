فؤاد شكر.. من هو قيادي حزب الله الذي أعلنت إسرائيل استهدافه في الضاحية الجنوبية؟

شنت إسرائيل غارة جوية، مساء الثلاثاء، على ضاحية بيروت الجنوبية المعقل الرئيسي لحزب الله، بينما زعمت تل أبيب استهدافها قياديا عسكريا كبيرا في الحزب.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن القيادي المستهدف هو فؤاد شكر المعروف باسم (الحاج محسن) الرجل الثاني في حزب الله بعد الأمين العام حسن نصر الله.

وقال جيش الاحتلال في بيان إنه “نفذ ضربة محددة الهدف في بيروت، استهدفت القائد المسؤول عن قتل الأطفال في مجدل شمس وعدد من المدنيين الإسرائيليين الآخرين”.

لكنّ مصدرا مقرّبا من حزب الله أكد، لوكالة الصحافة الفرنسية، نجاة القيادي (فؤاد شكر) من الضربة الإسرائيلية.

كما قال مصدران أمنيان كبيران لوكالة رويترز إن رئيس غرفة العمليات بحزب الله فؤاد شكر نجا من الضربة.

فؤاد شكر.. من هو؟

وفقا للمعلومات المتوافرة، فإن فؤاد شكر يتولى مهام “قيادة العمليات العسكرية في جنوبي لبنان” ضد إسرائيل.

وحسب القناتين الإسرائيليتين الـ12 و14 (خاصتان)، فإن شكر هو كبير مستشاري الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، والمسؤول عن برنامج الصواريخ الدقيقة في الحزب.

ولد شكر، في بلدة النبي شيت بمنطقة بعلبك (شرق) يوم 15 أبريل/نيسان 1961، وفق موقع مكافآت من أجل العدالة التابع للحكومة الأمريكية.

ورصدت واشنطن مكافأة 5 ملايين دولار مقابل معلومات عن شكر، الذي قالت إنه مستشار كبير في الشؤون العسكرية لأمين عام جماعة حزب الله حسن نصر الله.

ويعمل شكر في أعلى هيئة عسكرية لحزب الله، وهي مجلس الجهاد، وساعد مقاتلي الحزب والقوات المؤيدة للنظام السوري في الحملة العسكرية ضد قوات المعارضة في سوريا، حسب الموقع.

كما لعب دورا محوريا، وفق الموقع، في تفجير ثكنات مشاة البحرية الأمريكية ببيروت، في 23 أكتوبر/تشرين الأول 1983؛ ما أسفر عن مقتل 241 عسكريا أمريكيا وإصابة 128 آخرين، ووصفه نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس آنذاك بأنه “أحد العقول المدبرة للتفجير”.

وفي عام 2019، صنَّفت وزارة الخارجية الأمريكية شكر “إرهابيا” لعمله لصالح حزب الله.