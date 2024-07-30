ملك المغرب يُصدر عفوا عن 2476 شخصا بينهم صحفيون بارزون

أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس، الاثنين، عفوا ملكيا عن 2476 شخصا، بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لعيد العرش.

وقالت وزارة العدل المغربية في بيان “بمناسبة عيد العرش المجيد لهذه السنة 1446 هجرية 2024 ميلادية، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أدام الله عزه ونصره، فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة”.

واشتمل هذا الرقم على 2278 سجينا، إضافة إلى 182 شخصا في حالة سراح.

وتضمنت قائمة العفو الصحفيين توفيق بوعشرين وعمر الراضي وسليمان الريسوني، إضافة إلى الناشطين رضا الطاوجني ويوسف الحيرش وسعيدة العلمي ومحمد قنزوز، وجميعهم كانوا يقضون عقوبات بمدد مختلفة.

كما تضمنت قائمة العفو 16 من المحكوم عليهم “في قضايا التطرف والإرهاب”، بعدما أعلنوا مراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية.

وتولى الملك محمد السادس الحكم خلفا لوالده الملك الحسن الثاني، الذي توفي في يوليو/تموز 1999.