نسفها كلها.. الاحتلال يفجّر مدرسة خلال عمليته العسكرية في خان يونس (فيديو)

نسف جيش الاحتلال الإسرائيلي مدرسة كامل الأغا الأساسية المشتركة في منطقة القرارة شمالي خان يونس في جنوب قطاع غزة.

وأظهرت المشاهد، التي صورها جنود الاحتلال من مسيّرة، ونشروها بفخر، لحظة نسف المدرسة كلها بالمتفجرات، وهو عمل مخالف لكل القوانين الدولية.

Another angle from a drone pic.twitter.com/8WRalxC0Aa — Younis Tirawi | يونس (@ytirawi) July 29, 2024

ونشرت صفحة المدرسة على فيسبوك بيانًا تدين فيه تدمير المدرسة، وقالت “لله الأمر من قبل ومن بعد، تأبى إلا أن تطالها (المدرسة) يد الإجرام الصهيوني كباقي ربوع وطننا الغالي حيث تم نسفها بالكامل على يد عدو غادر جبان لا يحترم أي أعراف أو قوانين، أباد البشر والشجر والحجر”.

وأشارت إلى أن الاحتلال كان قد بدأ جولة جديدة من تدمير بلدة القرارة، نسف خلالها مربعات سكنية كاملة بما فيها المدرسة.

وحسب المكتب الإعلامي الحكومي، في آخر تحديث له حول الأوضاع في غزة قبل يومين، فقد دمر الاحتلال بشكل كلي 117 مدرسة وجامعة، كما دمر بشكل جزئي 332 مدرسة وجامعة، وقتل 107 من العلماء والأستاذة والباحثين.

وقد بدأ جيش الاحتلال منذ أيام توغلًا بريًّا واسعًا في خان يونس، جنوبي قطاع غزة، وهو ما تتصدى له فصائل المقاومة الفلسطينية، عبر قذائف الهاون والكمائن والاشتباكات المباشرة.

وتواصل إسرائيل عدوانها على غزة متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.