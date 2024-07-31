آخر ظهور لإسماعيل هنية قبل ساعات من اغتياله (شاهد)

شوهد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) لآخر مرة في إيران مساء الثلاثاء، قبل ساعات من اغتياله.

وأظهر مقطع فيديو إسماعيل هنية خلال لقائه مع الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان، وهو بصحبة أعضاء الوفد المرافق له.

والتقى هنية أيضًا في طهران المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، وحضر حفل تنصيب بزشكيان، حيث استقبل الزعماء الإقليميين الذين كانوا حاضرين أيضًا في هذا الحدث والتقط الصور معهم.

اغتيال هنية

وأعلنت حماس، صباح اليوم الأربعاء، اغتيال رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية بغارة إسرائيلية استهدفت مقر إقامته في العاصمة الإيرانية طهران.

وقالت الحركة في بيان “ننعى لأبناء الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية وكل أحرار العالم الأخ القائد الشهيد المجاهد إسماعيل هنية رئيس الحركة، الذي قضى إثر غارة صهيونية غادرة على مقر إقامته في طهران، بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد”.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني أن هنية قُتل في طهران مع أحد حراسه الشخصيين، وقال في بيان إن “مقر إقامة إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) تعرَّض للقصف في طهران، ونتيجة لذلك استشهد هو وأحد حراسه الشخصيين”.