أبرز ردود الفعل بعد القصف الإسرائيلي على بيروت واغتيال فؤاد شكر

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، اغتيال القائد العسكري الأبرز بحزب الله فؤاد شكر بهجوم نفذته مقاتلات حربية على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

وهذه أبرز ردود الفعل اللبنانية والدولية:

ندَّد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي بـ”العدوان الاسرائيلي السافر” على الضاحية الجنوبية لبيروت، وقال “العمل الإجرامي الذي حصل الليلة هو حلقة في سلسلة العمليات العدوانية التي تحصد المدنيين في مخالفة واضحة وصريحة للقانون الدولي”.

وأضاف ميقاتي “نحتفظ بحقنا الكامل بالقيام بكل الإجراءات التي تسهم في ردع العدوان الإسرائيلي”.

وقال وزير الخارجية اللبناني بحكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب “سنقدّم شكوى أمام مجلس الأمن ضد إسرائيل بسبب هذه الضربة”، معربا عن أمله أن يكون رد حزب الله على الضربة الإسرائيلية متناسقا، دون تقديم توضيحات.

الولايات المتحدة

وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن قال إن بلاده ستدافع عن إسرائيل في حالة تعرضها لهجوم من حزب الله، مضيفا “لقد كنا واضحين بشأن ذلك منذ البداية”.

وتعليقا على الضربة، قالت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس إن إسرائيل “لديها الحق في الدفاع عن نفسها ضد منظمة إرهابية، وهذا بالضبط ما يمثله حزب الله”.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة ستواصل دعم الدبلوماسية على طول الخط الأزرق (الحدودي بين لبنان وإسرائيل) لتجنب التصعيد بين حزب الله وإسرائيل.

إيران: المقاومة مستمرة

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في بيان “العمل الدنيء والمجرم للعصابة الصهيونية الإجرامية في ضواحي بيروت لن يستطيع بالتأكيد أن يحول دون استمرار مقاومة لبنان الأبية في مسارها المشرف بدعم الفلسطينيين المضطهدين والوقوف في وجه عدوان نظام الفصل العنصري الإسرائيلي”.

المتحدث باسم الخارجية يدين بشدة العدوان الجوي الإسرائيلي على مبنى سكني في #بيروت واعتبر كنعاني هذا الاعتداء من قبل الكيان الصهيوني انتهاكا صارخا لسيادة لبنان ووحدة أراضيه وانتهاكا صارخا للقوانين والأنظمة الدولية وميثاق الأمم المتحدة. pic.twitter.com/qrlwe4uw6B — 🇮🇷 الخارجية الإيرانية (@IRIMFA_AR) July 30, 2024

بينما اتهمت روسيا إسرائيل بانتهاك القانون الدولي إثر شنها ضربة في الضاحية الجنوبية لبيروت.

حماس: “تصعيد خطير”

وأدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) استهداف إسرائيل مقرا لحزب الله اللبناني بضاحية بيروت الجنوبية، ورأت ذلك تصعيدا خطيرا تتحمل تل أبيب كامل المسؤولية عن تداعياته.

وقالت حماس في بيان “ندين بشدة العدوان الصهيوني الغاشم على لبنان والشعب اللبناني الشقيق، الذي استهدف مقرا لحزب الله في الضاحية الجنوبية من بيروت، وأسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المواطنين الأبرياء”.

وحمّلت حماس الإدارة الأمريكية “المسؤولية عن جرائم الاحتلال وانتهاكاته المتواصلة، عبر استمرار دعمها السياسي والعسكري المفتوح الذي أغرى الاحتلال والنازيين الجدد بارتكاب المزيد من الحماقات والجرائم التي تهدد السلم والأمن في عموم الشرق الأوسط”.