أول تصريحات للبرهان بعد محاولة اغتياله في مدينة جبيت (فيديو)

في أول تصريح له بعد نجاته من محاولة اغتياله، أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، الأربعاء، استمرار المعركة ضد قوات الدعم السريع، مؤكداً رفضه التفاوض مع أي جهة دون التشاور مع حكومة بلاده.

وخلال خطاب ألقاه أمام خريجي الكلية الحربية في مدينة جبيت، أشار البرهان، قائد الجيش السوداني، إلى أن “البندقية لن تُوضع حتى يتم تنظيف البلاد من أي متمرد ومرتزق”، مضيفاً أن “المعركة ضد المليشيا (الدعم السريع) مستمرة ولن نتراجع أو نستسلم”.

وأكد البرهان أن السلام يجب أن يحفظ عزة وكرامة الشعب السوداني، وأن الحرب “لن تتوقف طالما العدو موجود في منازل المواطنين”، مشدداً على أن أي جهة تدعو للتفاوض يجب أن تعترف بحكومة السودان وسيادتها.

ووجه البرهان نداءً خاصاً إلى المبعوث الأممي رمطان لعمامرة، بعدم تبني أي رؤية “للمتمردين”، والتشاور مع الحكومة السودانية بشأن أي مبادرة. كما دعا السعودية والولايات المتحدة للاستماع إلى وجهة نظر حكومة السودان بشأن وقف الحرب وتحقيق السلام.

محاولة اغتيال وهجوم بالطائرات المُسَيَّرة

ونجا البرهان، الأربعاء، من محاولة اغتيال أثناء مشاركته في حفل تخريج عسكري بمدينة جبيت.

وأفادت مصادر عسكرية للجزيرة مباشر بأن مسيَّرة استهدفت المعهد العسكري بمدينة جبيت شرقي السودان، الأربعاء، بالتزامن مع حضور عبد الفتاح البرهان لفعالية بالمعسكر.

وأعلن الجيش السوداني مقتل خمسة أشخاص جراء هجوم بطائرتين مسيرتين على الحفل.

ومنذ أبريل/نيسان 2023، اندلع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، ما أدى إلى سقوط نحو 18,800 قتيل وتشريد حوالي 10 ملايين شخص، حسب تقديرات الأمم المتحدة.