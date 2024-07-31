أول تعليق إسرائيلي على اغتيال إسماعيل هنية في إيران

رحب وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، الأربعاء، باغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بالعاصمة الإيرانية طهران.

ولم تعلن إسرائيل على الفور رسميا مسؤوليتها عن اغتياله، لكن هذا أول تعليق لمسؤول إسرائيلي على عملية الاغتيال.

وقال إلياهو في منشور على منصة إكس: “هذه هي الطريقة الصحيحة لتنظيف العالم.. لا مزيد من اتفاقيات السلام/الاستسلام الخيالية، ولا مزيد من الرحمة لهؤلاء البشر”.

وأضاف أن “اليد الحديدية التي ستضربهم، هي التي ستجلب السلام والقليل من الراحة وتعزز قدرتنا على العيش بسلام مع من يرغب في السلام”.

وتابع إلياهو “موت هنية تجعل العالم أفضل قليلاً”.

وألياهو هو وزير من حزب القوة اليهودية اليميني المتطرف بزعامة إيتمار بن غفير.

عاجل | هيئة البث الإسرائيلية: مكتب #نتنياهو وجه الوزراء بعدم التعليق على اغتيال هـنــ.ــيـة#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/aBO0YGB8KB — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 31, 2024

حماس تعلن استشهاد إسماعيل هنية في طهران

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت حماس اغتيال رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية في “غارة إسرائيلية غادرة” استهدفت مقر إقامته في العاصمة الإيرانية طهران، بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني أن هنية قُتل في طهران مع أحد حراسه الشخصيين، وجاء في بيان صادر عن الحرس نشره موقعه الإلكتروني أن “مقر إقامة إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، تعرض للقصف في طهران، ونتيجة لذلك استشهد هو وأحد حراسه الشخصيين”.

وكان آخر ظهور لهنية في طهران أثناء حفل تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، مساء أمس الثلاثاء.