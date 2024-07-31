إسرائيل تعلن رسميا اغتيال فؤاد شكر القيادي البارز في حزب الله (فيديو)

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي رسميا اغتيال القيادي في حزب الله اللبناني فؤاد شكر، في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، مساء الثلاثاء. بينما أكد وزير الدفاع الإسرائيلي أن قواته قتلت شكر في عملية “دقيقة ومهنية”.

وقال في بيان مصور إن طائرات مقاتلة شنت غارة جوية على منطقة في بيروت الثلاثاء “مما أدى إلى مقتل القيادي في حزب الله فؤاد شكر المعروف بسيد محسن”.

وأوضح أن العملية كانت بتوجيه من جهاز المخابرات الإسرائيلية.

وبيَّن المتحدث أنه “لا تغيير في إرشادات الجبهة الداخلية حتى الآن”، مشيرا إلى أن الوضع الراهن يتطلب التزام الحذر والالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات الرسمية.

وأضاف المتحدث الإسرائيلي “نخوض حربا متعددة الجبهات”، مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي يعمل على محاور عدة لتحقيق أهدافه في ظل التحديات الأمنية الراهنة.

وحذر المتحدث من أن “العدوان المستمر لحزب الله يجر الشرق الأوسط إلى تصعيد أوسع، مما يزيد من خطورة الوضع الحالي”، وفقا لقوله.

وحتى كتابة الخبر، لم يُصدر حزب الله أي بيان ينفي أو يؤكد ما جاء على لسان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي.

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: الجيش قضى على سيد محسن "#فؤاد_شكر" القيادي الأبرز في حزب الله ورئيس المنظومة الاستراتيجية للتنظيم#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/VrE5jUbZjY — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 30, 2024

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يواف غالانت “قتلنا رئيس أركان حزب الله في عملية قاتلة ودقيقة ومهنية”.

وأضاف “لا نتردد في الذهاب إلى أي مكان مِن أجل تكبيد مَن يضر إسرائيل أثمانا باهظة”.

تضارب الأنباء

وقبل الإعلان الإسرائيلي الرسمي، تضاربت الأنباء بشأن استهداف فؤاد شكر، ففي الوقت الذي أكد الجيش الإسرائيلي أنه قضى عليه في الضاحية الجنوبية لبيروت، قالت مصادر أمنية وحكومية لوكالات رويترز والفرنسية وتسنيم الإيرانية وشبكة “سي إن إن” إنه نجا.

وقال مصدران أمنيان كبيران لوكالة رويترز، ومصدر آخر لوكالة الأنباء الفرنسية، إن رئيس غرفة العمليات في حزب الله اللبناني فؤاد شكر المعروف باسم (الحاج محسن) نجا من ضربة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية كانت تهدف إلى قتله، مساء اليوم الثلاثاء.

وقال مصدر الوكالة الفرنسية إن “فؤاد شكر نجا من الاستهداف الإسرائيلي”، موضحا أنه يتولى مهام “قيادة العمليات العسكرية في جنوبي لبنان” ضد إسرائيل.

كما نقلت شبكة “سي إن إن” الأمريكية عن مسؤول حكومي لبناني رفيع قوله إن القيادي في حزب الله فؤاد شكر “نجا” من الهجوم الإسرائيلي.

ونقلت كالة تسنيم الإيرانية عن مصادر قولها إن “الهجوم الصهيوني بضاحية بيروت فشل، ولم يؤد إلى استشهاد فؤاد شكر”.