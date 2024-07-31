استشهاد مراسل الجزيرة إسماعيل الغول والمصور رامي الريفي بقصف إسرائيلي استهدفهما في غزة (فيديو)
استشهد مراسل الجزيرة الزميل إسماعيل الغول والمصور رامي الريفي، اليوم الأربعاء، بقصف إسرائيلي استهدف سيارتهما في مدينة غزة.
وأفاد مراسل الجزيرة أن طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت بشكل مباشر تجمع الصحفيين بالقرب من المنزل المدمر لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشهيد إسماعيل هنية، وأضاف أن جثامين الشهداء الصحفيين نقلت إلى مستشفى المعمداني.
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وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت الشهيد إسماعيل الغول من مستشفى الشفاء بعد اقتحامه للمرة الثانية في مارس/آذار الماضي.
وباستشهاد الزميلين إسماعيل الغول ورامي الريفي يرتفع عدد الشهداء الصحفيين في قطاع غزة إلى 165، بحسب المكتب الإعلامي الحكومي.
استشهاد مراسل الجزيرة #إسماعيل_الغول والمصور رامي الريفي بقصف إسرائيلي استهدفهما في مدينة #غزة#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/AcrDYFjIos
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 31, 2024