سياسة|قطاع غزة

استشهاد مراسل الجزيرة إسماعيل الغول والمصور رامي الريفي بقصف إسرائيلي استهدفهما في غزة (فيديو)

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31/7/2024-|آخر تحديث: 31/7/202406:37 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

استشهد مراسل الجزيرة الزميل إسماعيل الغول والمصور رامي الريفي، اليوم الأربعاء، بقصف إسرائيلي استهدف سيارتهما في مدينة غزة.

وأفاد مراسل الجزيرة أن طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت بشكل مباشر تجمع الصحفيين بالقرب من المنزل المدمر لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشهيد إسماعيل هنية، وأضاف أن جثامين الشهداء الصحفيين نقلت إلى مستشفى المعمداني.

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وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت الشهيد إسماعيل الغول من مستشفى الشفاء بعد اقتحامه للمرة الثانية في مارس/آذار الماضي.

وباستشهاد الزميلين إسماعيل الغول ورامي الريفي يرتفع عدد الشهداء الصحفيين في قطاع غزة إلى 165، بحسب المكتب الإعلامي الحكومي.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات