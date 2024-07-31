اغتيال إسماعيل هنية.. إضراب شامل وإعلان الحداد في فلسطين والفصائل “لن تنكسر إرادتنا” (فيديو)

أعلنت القوى الوطنية والإسلامية في فلسطين، صباح اليوم الأربعاء، الإضراب الشامل والخروج بمسيرات، تنديدا باغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس “الحداد وتنكيس الأعلام ليوم واحد، حدادًا على اغتيال رئيس الوزراء الأسبق إسماعيل هنية”.

ونعت القوى -في بيان لها- القائد هنية، وأكدت أن “هذا الاغتيال الجبان لن يكسر إرادة شعبنا وصموده، بل سيزيده تصميما وإصرارا على المضي قدما بالتمسك بالحقوق والثوابت الوطنية حتى الحرية والاستقلال”.

الفصائل تدين اغتيال هنية

وقالت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) إن عملية اغتيال هنية تُعَد “جريمة بشعة وفعلا جبانا”، وأشارت في بيان صادر عن مفوضية الإعلام والثقافة إلى أن سياسة الاغتيالات “لن تجدي نفعا في كسر إرادة شعبنا لنيل حقوقه الوطنية في الحرية والاستقلال”.

ودعت فتح الشعب الفلسطيني إلى “التكاتف والتآزر في هذه المرحلة الدقيقة، من خلال تعزيز الصمود والتصدي للاحتلال، ورفض مؤامرات التصفية للقضية الفلسطينية والحفاظ على الوحدة السياسية والجغرافية بين قطاع غزة والضفة الغربية، باعتبارها وحدة سياسية وكيانية واحدة”.

استشهاد #إسماعيل_هنية وأحد حراسه الشخصيين إثر استهداف مقر إقامتهم في #طهران https://t.co/GAVsuizOro — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 31, 2024

“لن يكسر إرادتنا”

وفي بيان مشترك، نعت (فتح وجبهة النضال الشعبي الفلسطيني والجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية وحزب الشعب) إسماعيل هنية.

وقالت الفصائل إن عملية الاغتيال “عمل إجرامي جبان”، مؤكدة أنها “لن تثني شعبنا عن مواصلة نضاله وتمسكه بحقوقه وثوابته الوطنية”، ودعت إلى مزيد من الوحدة الوطنية والصمود في وجه الاحتلال وجرائمه.

وأكدت أن هذا الاغتيال لن يكسر إرادة الشعب الفلسطيني وصموده، بل سيزيده تصميما وإصرارا على المضي قدما بالتمسك بحقوقه حتى الحرية والاستقلال.

وتوجهت الفصائل والقوى الفلسطينية “بخالص العزاء والمواساة إلى شعبنا الفلسطيني، ولحركة حماس ولعائلة الشهيد”.

“الجبهة الديمقراطية تنعى القائد الكبير”

وقالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إن “استشهاد القائد (أبو العبد هنية) هو خسارة كبيرة لشعبنا ومقاومته، نظرا لدوره المهم في مسيرة المقاومة والعمل الوحدوي”.

وأضاف البيان “لن تزيدنا عمليات الاغتيال الجبانة إلا صلابة وإيمانا بحقنا في أرضنا، وعزيمة على مواصلة مقاومتنا ضد العدو الصهيوني، فكل قادة وأبناء شعبنا هم مشاريع شهادة على طريق الانتصار وانتزاع حريتنا”.

"هنيئًا لأهل الجنة".. زوجة ابن إسمـ.ـاعيل هنيـ.ـة تنعاه عبر الجزيرة مباشر pic.twitter.com/cCGRphDyx5 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 31, 2024

وقالت كتائب شهداء الأقصى، الجناح العسكري لحركة فتح، في بيان لها إن “عملية الاغتيال التي نفذها العدو المجرم بحق قادة الشعب الفلسطيني لن تزيد المقاومة إلا قوة وثباتا على مواصلة طريق المقاومة”.

من جانبه، نعى المكتب الإعلامي الحكومي في غزة هنية، وقال “بكل معاني الفخر والاعتزاز والاحتساب، تنعى متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة إلى جماهير شعبنا الفلسطيني العظيم، وأمتنا العربية والإسلامية، وأحرار العالم في مشارق الأرض ومغاربها”.

واليوم الأربعاء، في اليوم الـ299 من الحرب الإسرائيلية على غزة، أعلنت حركة حماس اغتيال رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية بغارة إسرائيلية استهدفت مقر إقامته في طهران، بعد ساعات من مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان.