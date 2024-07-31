اغتيال إسماعيل هنية.. مراسم تشييع في طهران والدفن بالدوحة

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن مراسم تشييع رسمية وشعبية ستقام لرئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران غدًا الخميس، قبل نقل الجثمان إلى الدوحة عصرًا لإقامة صلاة الجنازة ودفنه فيها بعد صلاة الجمعة.

وقالت حماس في بيان “تجرى للقائد الشهيد المجاهد إسماعيل هنية مراسم تشييع رسمي وشعبي في العاصمة الإيرانية طهران، يوم غد الخميس 26 من المحرم 1446 هجرية الموافق 1 أغسطس (آب) 2024″.

وأضافت “الجثمان الطاهر سيُنقل إلى العاصمة القطرية الدوحة عصر يوم غد الخميس”.

تشييع هنية

وذكر البيان أن “صلاة الجنازة على روح الشهيد القائد ستقام في مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب في الدوحة بعد صلاة الجمعة 27 من المحرم 1446 هجرية الموافق 2 أغسطس”.

وحسب البيان، سيُنقل بعد ذلك جثمان هنية إلى مثواه الأخير ليُدفن في مقبرة الإمام المؤسس في لوسيل.

وأشارت حماس في بيانها إلى أن “مراسم تشييع الشهيد قائد الحركة في الدوحة ستُجرى بحضور شعبي وفصائلي ومشاركة قيادات عربية وإسلامية”.

إيران تعلن الحداد

وأعلنت الحكومة الإيرانية الحداد في البلاد لمدة 3 أيام عقب اغتيال هنية ومرافقه الشخصي وسيم أبو شعبان، في طهران، وأصدرت بيانًا أدانت فيه اغتيال هنية.

وفي وقت مبكّر اليوم الأربعاء، أعلنت حماس اغتيال هنية، إثر “غارة صهيونية غادرة على مقر إقامته في طهران”، بعد مشاركته أمس الثلاثاء في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان.

وكان آخر ظهور لهنية في طهران أثناء حفل تنصيب الرئيس بزشكيان مساء الثلاثاء، وسبق ذلك مباحثات مع بزشكيان بشأن التطورات السياسية والميدانية المتعلقة بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.