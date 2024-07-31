الجزيرة تدين اغتيال الاحتلال لمراسلها في غزة إسماعيل الغول والمصور رامي الريفي

أدانت شبكة الجزيرة الإعلامية بأشد العبارات جريمة اغتيال مراسلها في غزة إسماعيل الغول، والمصور رامي الريفي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إثر استهدافهما المتعمد خلال تغطية ميدانية في مخيم الشاطئ شمالي القطاع.

واستشهد مراسل الجزيرة الزميل إسماعيل الغول والمصور رامي الريفي،، بقصف إسرائيلي استهدف سيارتهما في مدينة غزة.

وأكد بيان الجزيرة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت السيارة التي تقل الغول والريفي بصاروخ موجه، مما أدى إلى استشهادهما على الفور، لتضاف هذه الجريمة إلى سلسلة الجرائم التي تعرض لها صحفيو الجزيرة وعائلاتهم في غزة منذ أكتوبر/ تشرين أول الماضي.

وأورد البيان أن تغطيات الغول تميزت بالمهنية والاحتراف، حيث عُرف بالتزامه بنقل الصورة والحدث رغم المخاطر، وكانت تقاريره تنقل للعالم معاناة سكان غزة والفظائع التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحقهم.

وأوضح بيان شبكة الجزيرة أن تغطية الزميل الغول لاجتياح مستشفى الشفاء والأحياء الشمالية نالت اهتماماً واسعًا، وبثتها وكالات أنباء وقنوات دولية.

وأشار البيان إلى أنه رغم الصعوبات الشديدة التي واجهها الزميل الغول، وتحديات الجوع والمرض وفقدان وأبيه وأخيه، أصر على الاستمرار في التغطية ونقل الحقيقة إلى العالم عبر شاشة الجزيرة.

وطالب شبكة الجزيرة الإعلامية، المجتمع الدولي والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان، ومنظمات حماية الصحفيين باتخاذ إجراءات عاجلة وعملية لوقف الجرائم المستمرة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الصحفيين والإعلاميين في غزة.

وتعهدت شبكة الجزيرة باتخاذ كل الإجراءات القانونية المتاحة لمقاضاة قتلة صحفييها، كما أكدت التزامها بتحقيق العدالة لهم ولأكثر من 160 صحفيا قتلوا في غزة منذ اندلاع الحرب.