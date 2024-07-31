“تبكيك كل البواكي ياحبيبي”.. زوجة ابن إسماعيل هنية ترثيه بكلمات مؤثرة (فيديو)

نعت إيناس هنية، زوجة ابن الشهيد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس)، اليوم الأربعاء، بكلمات مؤثرة وبكاء لم ينقطع.

وقالت إيناس، في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على إنستغرام “أنعي رجل تضج الأرض والسماء بطيبته، وهو غني عن التعريف، عمّي وحبيبي وأبي وتاج رأسي وقرة عيني، العم أبو العبد هنية، ليلتحق بركب المجاهدين الصادقين، وركب أبناءه، هذه الدماء الذكية، الشهيد البطل القائد العظيم”.

وأضافت “لا نقول إلا ما يرضي الله، إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على لفراقك لمحزونون، المصاب جلل، ولكن عزاؤنا أنها دنيا فانية واللقاء إن شاء الله في جنة عرضها السماوات والأرض”.

“تبكيك كل البواكي ياحبيبي”

وفي مقطع فيديو آخر عنونته بـ”تبكيك كل البواكي ياحبيبي”، قالت إيناس إن بناتها الشهيدات آمال ومنى كانوا دائمًا يطلبون منها خلال هذه الحرب أن يسافروا لجدهم إسماعيل خارج البلاد، لتجيب عليهم إيناس “ما ينفع احنا بنعيش مع الناس وبنموت مع الناس، إحنا زينا زي الناس، لما راحوا -بناتها- واستشهدن بالفعل كانوا زيهم زيهم الأطفال الشهداء”.

وتابعت بأسى “الآن سيدكم بنفسه إجى عندكم، استقبلوه أحسن استقبال، بوسوا ايده وشربوه ميّه، سيدكم كان رجل عظيم، الأرض خسرته، يا أهل الجنة استقبلوه، يا أحرار الأمة استقبلوه، رحمة الله عليك يا أعظم الرجال، يا سيدهم يا رئيسهم يا أنقاهم، والله لو نبكيك العمر لن نوفيك”.

وإيناس هي زوجة حازم إسماعيل هنية، الذي استشهد رفقة شقيقيه أمير ومحمد وعدد من أطفالهم بغارة إسرائيلية في أول أيام عيد الفطر المبارك في 10 أبريل/نيسان الماضي.

وقالت الزوجة المكلومة خلال وداع زوجها الشهيد في مقطع فيديو وثقته كاميرا الجزيرة مباشر “سلم على الرسول، سلم على الشهداء كلهم، وبإذن الله إحنا من الصابرين، وبإذن الله قدمتك لله، ويا رب تأجرني في مصيبتي وتخلفني خيرًا منها”.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت حماس اغتيال رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية في “غارة إسرائيلية غادرة” استهدفت مقر إقامته في العاصمة الإيرانية طهران، بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد.

وأعيد انتخاب هنية لرئيسا للمكتب السياسي لحركة حماس للمرة الثانية على التوالي في العام 2021 لدورة تنتهي في 2025.