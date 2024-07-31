جيران إسماعيل هنية في غزة: شعب فلسطين خسر رجلا نادرا (فيديو)

التقت الجزيرة مباشر جيران رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الشهيد إسماعيل هنية، على أنقاض منزله المهدم في مخيم الشاطئ شمالي قطاع غزة.

وأعرب جيران إسماعيل هنية ولقبه (أبو العبد)، عن حزنهم لفقدانه بعد مسيرة زاخرة بالعطاء والعمل من أجل القطاع.

“عزيز ونادر”

وقال أحد الجيران إن “الحادث مخيف”، وتابع “قبل شوية فتحت الراديو وتأكدنا من الخبر، ووجدت الوالدة تبكي، وقالت “أخ عزيز وولد من ولادي راحوا”، ليجيبها ابنها “هذا عند رب العباد، والله اختاره”.

وأضاف بأسى “إحنا كلنا شعب فلسطين خسرناه للأمانة، عزيز ونادر تلاقي واحد زيه في كل غزة، للأمانة أبو العبد كان يعزنا زينا زي ولاده، له فضل علينا كبير ولا يعلمه إلا الله، هنياله عند رب العباد”.

بكاء بحرقة

وأظهرت المشاهد مُسنة تبكي بحرقة وهي تحمل صورة هنية حزنًا على استشهاده.

وفي وقت مبكّر الأربعاء، أعلنت حماس اغتيال هنية إثر “غارة صهيونية غادرة” على مقر إقامته في طهران، بعد مشاركته (أمس الثلاثاء) في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان.

كما أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني باغتيال هنية في طهران، موضحًا أن “التحقيق جارٍ في عملية الاغتيال، وستُعلَن نتائجه قريبًا”.