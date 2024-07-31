رفع “راية الثأر” في إيران عقب اغتيال إسماعيل هنية (فيديو)

رفعت الجهات القائمة على مسجد جمكران في مدينة قم الإيرانية “راية الثأر” الحمراء على قبة المسجد، وذلك بعد اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) في طهران.

وأظهر مقطع فيديو متداول لحظة رفح العلم الأحمر، الذي يقع ضمن التراث الإيراني ويكون بمنزلة طلب للانتقام وإعلان للحرب.

وفي وقت مبكّر الأربعاء، أعلنت حماس اغتيال هنية إثر “غارة صهيونية غادرة” على مقر إقامته في طهران، بعد مشاركته (أمس الثلاثاء) في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان.

#BREAKING Iran raises the red flag of revenge on the dome of Jamkaran Mosque after the assassination of Hamas leader Ismail Haniyeh. pic.twitter.com/bZN9RybOti — Clash Report (@clashreport) July 31, 2024

وسبق أن رُفعت راية الثأر، المدوَّن عليها “يا لثارات الحسين”، عقب اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني بغارة أمريكية في العراق.

في سياق متصل، توعّد المرشد الإيراني علي خامنئي دولة الاحتلال الإسرائيلي بـ”عقاب قاس”، وقال إنه من واجب بلاده “الثأر” لاغتيال هنية.

كما أكد الحرس الثوري الإيراني أن اغتيال هنية على الأراضي الإيرانية سيقابَل بـ”رد قاس وموجع”.

وفي الثقافة الإيرانية القديمة، كانت الأعلام الحمراء تُرفع فوق منازل أصحاب الدم، ولا تنزل إلا بعد الأخذ بالثأر، وخلال السنوات الماضية رُفعت الرايات الحمراء في مسيرات تشييع رموز مقتولين وفوق قباب المساجد والعتبات، إشارة إلى الحزن الوطني وواجب الانتقام.