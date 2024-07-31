“قائد كبير وإنسان صادق”.. كاهن كنيسة الروم الكاثوليك في رام الله يرثي إسماعيل هنية (فيديو)

قال كاهن كنيسة الروم الكاثوليك في رام الله (عبد الله يوليو) إن استشهاد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) “خبر مفجع”، مؤكدًا أن “دماء الشهداء تبني الأوطان”.

وأعلنت حركة حماس اغتيال هنية بغارة إسرائيلية استهدفت مقر إقامته في طهران، بعد ساعات من مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان.

وأكد كاهن كنيسة الروم الكاثوليك في رام الله، في تصريحات خاصة للجزيرة مباشر، أن “استشهاد إسماعيل هنية خسارة كبيرة نظرًا لرمزية هذا القائد الكبير”.

“رمز الحكاية الفلسطينية”

ورثى (يوليو) إسماعيل هنية، قائلًا “كان إنسانًا صادقًا وابن مخيم. والمخيم هو رمز أو أصل الحكاية الفلسطينية، فقد معظم أفراد أسرته وفي الأخير استشهد”، لافتًا إلى أن “كل إنسان مخلص يقدّم حياته لله وللوطن وشعبه”، مضيفًا “كل إنسان منا مشروع شهيد”.

وتابع “نحن في حرب شرسة مستمرة ومتواصلة. ورغم عشقي للسلام، الذي هو من أسماء الله الحسنى، ولكن ليس هناك سلام دون تحقيق العدل”.

ولفت إلى أن هناك تداعيات خطيرة تجاه ما يحدث من اغتيالات، مطالبًا أبناء الشعب الفلسطيني “بالصبر والمزيد من الصمود حتى تتحقق أماني الشعب الفلسطيني المنشودة”.

وأعرب عن يقينه من الخروج القريب مما وصفه “بالليل الطويل العربي والفلسطيني”، مطالبًا بوحدة الصف الفلسطيني.

وتساءل “أين الضمير والوجدان بعد استهداف إسماعيل هنية من خارج إيران”، متمنيًا السلام للجميع ولفلسطين.