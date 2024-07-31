نجاة البرهان من هجوم جوي شرقي السودان ومستشار حميدتي يعلق على “محاولة الاغتيال” (فيديو)

أفادت مصادر عسكرية للجزيرة مباشر بأن مسيَّرة استهدفت المعهد العسكري بمدينة جبيت شرقي السودان، اليوم الأربعاء، بالتزامن مع حضور رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان لفعالية بالمعسكر.

وأعلن الجيش السوداني، اليوم الأربعاء، مقتل 5 أشخاص إثر هجوم على احتفال بتخريج طلبة عسكريين بولاية البحر الأحمر.

“هجوم خلال مشاركة البرهان”

وقالت المصادر للجزيرة مباشر إن المضادات الأرضية التابعة للجيش تصدت للهجوم. وذكرت المصادر أن البرهان عاد إلى مدينة بورتسودان أقصى شرقي البلاد عقب الحادثة.

وكان مجلس السيادة قد قال إن رئيس المجلس وصل إلى معهد المشاة في جبيت لحضور فعالية تخريج دفعات ضباط من الكلية الحربية.

نجا رئيس مجلس السيادة الانتقالي في #السودان عبد الفتاح #البرهان، الأربعاء، من محاولة اغتيال خلال مشاركته في حفل تخريج عسكري بمدينة جبيت شرقي البلاد. 🔴 وأعلن الجيش السوداني مقـ.ـتل خمسة أشخاص وإصابة آخرين إثر استهداف مسيَّرتين معسكر جبيت بولاية البحر الأحمر شرقي السودان بينما… pic.twitter.com/EpezqohEJ5 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 31, 2024

“تهديد من لواء البراء بن مالك”

من ناحيته، قال الباشا طبيق مستشار قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في منشور عبر منصة إكس، إن “محاولة اغتيال” البرهان “هي تنفيذ للتهديد الموجَّه إليه من لواء البراء بن مالك في حال موافقته على إرسال وفد الجيش إلى مفاوضات جنيف”.

وكتيبة البراء بن مالك تابعة للحركة الإسلامية في السودان، وتقاتل مع الجيش في الحرب الدائرة حاليا في البلاد. وكان ياسر العطا، مساعد القائد العام للقوات المسلحة وعضو مجلس السيادة السوداني، قد قال في وقت سابق إن 12 كتيبة تقاتل إلى جانب الجيش من بينها كتيبة البراء بن مالك.

محاولة اغتيال البرهان في جبيت هو تنفيذ للتهديد الموجه للبرهان من لواء البراء الإرهابي في حالة موافقة البرهان على إرسال وفد الجيش إلى مفاوضات جنيف وهي رسالة واضحة من تيار الحرب داخل المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية بقيادة علي كرتي،ومتوقع أن نرى عمليات تصفيات واغتيالات داخل قادة… — الباشا طبيق (@Elbashatbaeq) July 31, 2024

وأشار مستشار قائد قوات الدعم السريع إلى أن “محاولة اغتيال البرهان هي رسالة واضحة من تيار الحرب داخل المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية بقيادة علي كرتي”، وأضاف “متوقع أن نرى عمليات تصفيات واغتيالات داخل قادة الجيش”، حسب قوله.

وفي وقت سابق الأربعاء، قال إعلام مجلس السيادة إن البرهان يشهد في استاد معهد المشاة بمدينة جبيت في ولاية البحر الأحمر تخريج الدفعات 68 كلية حربية و20 و23 من التأهيلية والكلية الجوية والأكاديمية البحرية.

ويخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ منتصف إبريل/نيسان 2023، حربا خلّفت نحو 18 ألفا و800 قتيل وحوالي 10 ملايين نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة.

وفي الآونة الأخيرة، شنت طائرات مسيَّرة هجمات على مقار حكومية في مدن بولايات لم تشهد معارك، منها نهر النيل والشمالية (شمال) والنيل الأبيض (جنوب) والقضارف (شرق).

وتتزايد دعوات أممية ودولية لتجنيب السودان كارثة إنسانية قد تدفع ملايين إلى المجاعة والموت، جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 12 ولاية من أصل 18 في البلاد.