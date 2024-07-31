كمين مركب برفح وعمليات مشتركة.. المقاومة تواصل صد توغلات الاحتلال في غزة (فيديو)

تواصل المقاومة الفلسطينية التصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في قطاع غزة، في اليوم 299 من الحرب على غزة.

وبثت كتائب المجاهدين مشاهد من استهداف موقع قيادة لقوات الاحتلال، المتمركزة في محور “نتساريم” برشقة صاروخية.

كما نشرت كتائب شهداء الأقصى، مشاهد من قصف مقاتليها تجمعات قوات الاحتلال المتمركزة على تلة الحشاشين غربي مدينة رفح، بقذائف الهاون النظامي والثقيل.

من جهتها، أعلنت سرايا القدس قصف تجمع لجنود الاحتلال وآلياته في محور نتساريم بقذائف الهاون.

عمليات مشتركة

كما نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بيانات عن عدد من عملياتها ضد القوات الإسرائيلية.

وقالت القسام إن مقاتليها تمكنوا، بالاشتراك مع مقاتلي سرايا القدس، من الاشتباك مع قوة إسرائيلية، والإجهاز على أحد الجنود من المسافة صفر، في مخيم الشابورة بمدينة رفح، إضافة إلى استهداف دبابة إسرائيلية من نوع ميركافا 4 بقذيفة (الياسين 105) ودك محيط مكان العملية بقذائف الهاون.

وفي بيان آخر، كشفت كتائب القسام عن كمين مركب نفذه مقاتلوها أمس الثلاثاء، تضمن الاشتباك مع قوة إسرائيلية متحصنة داخل أحد المنازل في مخيم الشابورة بمدينة رفح من المسافة صفر، وإيقاعها بين قتيل وجريح.

كذلك استهدف مقاتلو القسام خلال الاشتباك دبابة من نوع ميركافا 4 جاءت لتأمين القوة بقذيفة الياسين 105، ودك المكان ومحيطه بقذائف الهاون فور وصول قوة الإنقاذ.

وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة، متسببة في استشهاد 39 ألفا و445، وإصابة 91 ألفا و73.