محمود عباس يعلق على اغتيال هنية ويدعو إلى الصبر والصمود

أدان الرئيس الفلسطيني محمود عباس اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، واعتبره “عملا جبانا وتطورا خطيرا”.

ودعا عباس في بيان الأربعاء “جماهير الشعب الفلسطيني وقواه إلى الوحدة والصبر والصمود، في وجه الاحتلال الإسرائيلي”، بحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

وأعلنت القوى الوطنية والإسلامية في فلسطين، الأربعاء، الإضراب الشامل والخروج في مسيرات غضب على مناطق التماس، ردا على اغتيال هنية.

وأشار شهود عيان إلى أن الإضراب عم كافة مدن وبلدات الضفة الغربية، وجرى نعي هنية عبر مكبرات الصوت في عدد كبير من مساجد الضفة الغربية.

عاجل | مساجد الخليل في الضفة الغربية تنعى #إسماعيل_هنية عبر مكبرات الصوت pic.twitter.com/xPt5Fhf7vd — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 31, 2024

وقال الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي إن الشعب الفلسطيني “خسر اليوم قائدا مجاهدا باسلا تميز دوما بوطنيته ونزاهته”.

واعتبرت حركة فتح عملية اغتيال إسماعيل هنيّة “عملا جبانا”.

حماس تعلن استشهاد إسماعيل هنية في طهران

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت حماس اغتيال رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية في “غارة إسرائيلية غادرة” استهدفت مقر إقامته في العاصمة الإيرانية طهران، بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد.

وأعيد انتخاب هنية لرئيسا للمكتب السياسي لحركة حماس للمرة الثانية على التوالي في العام 2021 لدورة تنتهي في 2025.