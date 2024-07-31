مظاهرة قرب سفارة إسرائيل في الأردن تنديدا باغتيال هنية (فيديو)

شارك المئات، الأربعاء، في وقفة قرب سفارة إسرائيل بالعاصمة عمّان وطالبوا بإغلاقها، احتجاجًا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” إسماعيل هنية.

وأقيمت الوقفة بالساحة المقابلة لمسجد الكالوتي في منطقة الرابية، على بعد مئات الأمتار من مقر سفارة تل أبيب.

ورفع المشاركون في الوقفة صورًا لهنية كتب عليها عبارة القائد الشهيد.

وردد المشاركون هتافات تطالب بإغلاق السفارة الإسرائيلية، وتدعو “كتائب القسام” الجناح العسكري لـ”حماس” بالانتقام لاغتيال هنية، من قبيل “علّي الصوت من عمان سكر لي (اغلق) السفارات”، و”الانتقام الانتقام.. يا كتائب القسام”.

وصباح الأربعاء، أعلنت “حماس” وإيران اغتيال هنية بغارة جوية إسرائيلية استهدفت مقر إقامته في طهران، غداة مشاركته في حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان.

وتوعدت إيران وكتائب القسام إسرائيل برد قاس على اغتيال هنية.