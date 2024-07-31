“من واجبنا الثأر”.. إيران تتوعد بـ”عقاب قاس” بعد اغتيال هنية وتعلن الحداد

توعّد المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الأربعاء، دولة الاحتلال الإسرائيلي بـ”عقاب قاس”، بعد اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.

وقال خامنئي، في بيان نقلته وكالة تسنيم الإيرانية، إن إسرائيل “مهّدت لنفسها الأرضية لعقاب قاس”، مضيفًا أن من واجب بلاده “الثأر” لاغتيال هنية على أراضيها.

وحسب الوكالة، فقد عزّى خامنئي “الأمة الإسلامية وجبهة المقاومة والشعب الفلسطيني الشامخ باستشهاد هذا القائد المجاهد الشجاع والبارز (هنية)”.

“من واجبنا الثأر”

وتابع خامنئي “استهدف الكيان الصهيوني المجرم والإرهابي ضيفنا العزيز في بيتنا وأفجعنا. نرى من واجبنا في هذه الحادثة المريرة الثأر لدمائه حيث استشهد في أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية”.

وأشار إلى أن “هنية حمل روحه الغالية سنوات طويلة على يده، متنقلًا في ساحات النضال الشريف واستعدّ للشهادة، وضحّى بأولاده وعائلته في هذا الطريق، ولم يكن يخشى أن يصبح شهيدًا في سبيل الله وإنقاذ عباد الله”.

“فعلة جبانة”

من جهته، أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن بلاده “ستدافع عن وحدة أراضيها وكرامتها وشرفها وكبريائها”.

وتابع “وستجعل المحتلين الإرهابيين يندمون على فعلتهم الجبانة” باغتيال إسماعيل هنية.

“سيقابَل برد قاس وموجع”

بدوره، قال الحرس الثوري الإيراني في بيان إن اغتيال إسماعيل هنيئة في طهران “سيقابَل برد قاس وموجع”.

وتوعّد بأن “إيران ومحور المقاومة سيردان على هذه الجريمة”، معتبرًا أن هذه “الجريمة انتهاك للأعراف والقوانين الدولية”.

في سياق متصل، أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف أن بلاده وجبهة المقاومة “لن تفرّط في دماء هنية”.

إيران تعلن الحداد

وأعلنت الحكومة الإيرانية الحداد في البلاد لمدة 3 أيام على اغتيال هنية في طهران.

وذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية “إسنا” أن الحكومة أصدرت بيانًا يدين اغتيال هنية، وتضمَّن البيان إعلان الحداد على هنية في عموم البلاد لمدة 3 أيام.

وفي وقت مبكّر الأربعاء، أعلنت حماس اغتيال هنية إثر “غارة صهيونية غادرة” على مقر إقامته في طهران، بعد مشاركته (أمس الثلاثاء) في احتفال تنصيب بزشكيان.

كما أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني باستشهاد هنية في طهران، موضحًا أن “التحقيق جارٍ في عملية الاغتيال وستُعلَن نتائجه قريبًا”.

في حين امتنع الجيش الإسرائيلي عن التصريح بشأن اغتيال هنية، قائلًا “لا نعلق على هذه التقارير”.