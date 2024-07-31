وسيم أبو شعبان.. مرافق إسماعيل هنية ورفيقه في الاستشهاد

نعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الشهيد وسيم أبو شعبان، المرافق الشخصي لرئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، الذي استشهد معه في العاصمة الإيرانية طهران.

وُلد أبو شعبان في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 1988، في حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة شمالي القطاع، وتخرّج في كلية الشريعة والقانون بالجامعة الإسلامية.

مسيرته

بدأ مسيرته في العمل الحركي والحكومي مرافقًا لسعيد صيام، وزير الداخلية في أول حكومة لحركة حماس، الذي استشهد خلال الحرب الإسرائيلية على غزة عام 2009.

قبل انتقاله للعمل مع رئيس الحركة خارج غزة، كان أبو شعبان ناشطًا في كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إذ عمل نائبًا لقائد سرية في منطقته تل الهوى، كما تولى قيادة فصيل في قوات النخبة، ثم انتقل للعمل رفقة رئيس الحركة خارج غزة في عام 2019. كما سافر برفقة هنية لأداء فريضة الحج قبل عامين.

عملية ناحل عوز

كان أبو شعبان أحد المشاركين في عملية ناحل عوز الشهيرة، التي نُفذت خلال الحرب الإسرائيلية على غزة قبل 10 سنوات.

ففي 28 من يوليو/تموز 2014، اقتحمت قوات من كتائب القسام برجًا عسكريًّا محصنًا تابعًا لكتيبة كيبوتس ناحال عوز الإسرائيلية، شرق حي الشجاعية، مما أسفر عن مقتل عشرة جنود إسرائيليين.

“تعلّق قلبه بالمساجد”

متزوج ولديه ولدان وبنتان، ويقول المقربون منه إنه “عُرف عنه التزامه الشديد وتعلّق قلبه بالمساجد”. ويصفه زملاؤه بأنه “صاحب خلق فضيل وسمت طيب، ومواظب على صلاة الفجر والجماعة في المسجد”.

واليوم الأربعاء، أعلنت حركة حماس اغتيال هنية بغارة إسرائيلية استهدفت مقر إقامته في طهران، بعد ساعات من مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان.