“أكاذيب مقززة”.. مغنّ بريطاني يتحدى بيرس مورغان بشأن ادعاءات الاغتصاب في 7 أكتوبر

واجه المغني البريطاني روجر واترز، المذيع الشهير بيرس مورغان خلال برنامجه، الثلاثاء، حول الأكاذيب الإسرائيلية بشأن عملية “طوفان الأقصى” التي أطلقتها المقاومة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مؤكدًا تضامنه ودعمه الكامل للفلسطينيين.

وقال واترز “أنا مستعد للاعتراف، بأنّي أذرف الدموع كل صباح على غزة، فعمري 80 عامًا، ولم أشاهد من قبل إبادة شعب كامل أمام عيني”.

وردّ واترز على الادعاءات الإسرائيلية بحرق أطفال واغتصاب نساء في 7 أكتوبر، ووصفها بأنها مجرد “أكاذيب مقزّزة”، وتحدّى من يدّعي ذلك أن يقدم أي دليل على تلك الأكاذيب.

"Roger, Roger… calm down. Don't sink to his level."

The Pink Floyd co-founder has a word with himself during his interview with Piers Morgan…

Live now – watch more 👇

📺 https://t.co/WjolOguTK3@rogerwaters | @piersmorgan pic.twitter.com/HKpJ2mRofG

— Piers Morgan Uncensored (@PiersUncensored) July 2, 2024