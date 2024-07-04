الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط وإصابة 3 جنود شمالي غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الأربعاء، عن مقتل النقيب إيلي إليشاع لوجاسي من كريات شمونة، قائد في الكتيبة 75، لواء ساعر مغولان (7)، وذلك في معركة شمالي قطاع غزة.

وأضاف البيان أن 3 جنود آخرين من الكتيبة نفسها أصيبوا بجروح “خطرة” في الاشتباكات.

وذكر الجيش أن الجنود المصابين تم إجلاؤهم لتلقي العلاج في المستشفى، وتم إبلاغ أسرهم.

ويعدّ لواء “ساعر مغولان” وحدة مدرعة تتبع قيادة الفرقة 36.

من جانبها، أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية أن مقتل الضابط وإصابة الجنود الثلاثة جاء نتيجة استهدافهم بصاروخ “مضاد للدروع” في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وبهذا يرتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي المعلن منذ بداية الحرب إلى 676 ضابطًا وجنديًا، حيث قتل 322 منهم منذ بدء العمليات البرية في غزة في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفقًا لبيانات الجيش.

كما أصيب 4049 ضابطًا وجنديًا إسرائيليًا منذ بداية الحرب، من بينهم 2057 خلال العملية البرية.