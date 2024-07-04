بصواريخ 107.. كتائب المجاهدين تضرب مقر قيادة إسرائيليًّا في نتساريم (شاهد)

قالت كتائب المجاهدين إنها دكّت مقرًّا للقيادة والسيطرة تابعًا للاحتلال الإسرائيلي في محور نتساريم بصاروخين من نوع 107، ضمن معركة طوفان الأقصى.

ونشر الإعلام العسكري التابع لكتائب المجاهدين الفلسطينية، مقطعًا مصورًا يوثق العملية.

ويطلق صاروخ 107 عبر رشقات متتالية باستخدام منصات تحتوي الواحدة منها على 6 صواريخ أو 12 صاروخا.

مفرق الشهداء

ومحور نتساريم هو ممرّ يفصل مدينة غزة وشمالها عن المنطقة الوسطى وجنوب القطاع، وسمي باسم مستوطنة كانت قائمة قبل 2005 في مكانه، وأطلق عليه “مفرق الشهداء” لكثرة الشهداء الذين ارتقوا فيه خلال الأيام الأولى من انتفاضة الأقصى، وبينهم الطفل محمد الدرة.

وتواصل المقاومة استهداف جنود الاحتلال والمواقع العسكرية الإسرائيلية في محاور القتال بالقطاع مكبّدة إياه المزيد من الخسائر، وتوثّق الفصائل عملياتها هناك منذ بدء الحرب قبل 9 أشهر.