بوتين: حركة طالبان حليفة لروسيا في محاربة الإرهاب ونرحب بالتعاون معها (فيديو)

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن روسيا تعدّ حركة طالبان الأفغانية شريكة في “الحرب على الإرهاب”.

وأضاف بوتين، في مؤتمر صحفي على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في أستانا عاصمة كازاخستان: “بالنسبة لنا طالبان هم بالتأكيد حلفاؤنا في مكافحة الإرهاب، لأن أي حكم قائم معني باستقلال حكمه واستقرار الدولة التي يديرها”.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن طالبان أبدت استعدادها للتعاون مع روسيا في مختلف المجالات، بما في ذلك محاربة “الحركات الإرهابية”.

وفيما يتعلق بعضوية أفغانستان في منظمة شنغهاي للتعاون، قال الرئيس الروسي إن الأمر يتعلق بالدول الأعضاء كافة في المنظمة.

وأعلنت موسكو في مايو/أيار الماضي نيتها شطب حركة طالبان من قائمتها للمنظمات “الإرهابية”، بعد أكثر من 3 أعوام ونصف عام من سيطرة الحركة على السلطة في أفغانستان.

وأدرجت موسكو حركة طالبان على القائمة منذ 2003، لكنها استقبلت موفدين منها مرارًا منذ أعوام عدة.

وتعرضت روسيا لاعتداءات دامية عدة في الأشهر الأخيرة، ومن بينها هجوم على صالة للحفلات الموسيقية قرب العاصمة موسكو في مارس/آذار الماضي أسفر عن مقتل 145 شخصًا، وتبناه الفرع الأفغاني لتنظيم الدولة الذي تقاتله طالبان.