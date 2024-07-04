مقتل ضابط إسرائيلي في هجوم لحزب الله على الجبهة الشمالية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل ضابط احتياط برتبة رائد جراء إطلاق صاروخ من جنوب لبنان نحو المنطقة الشمالية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، الخميس، إن “الرائد إيتاي غاليا (38 عامًا)، من مدينة رمات جان، نائب قائد وحدة 8679، لواء يفتاح (679)، قُتل إثر إطلاق صاروخ من جنوب لبنان نحو المنطقة الشمالية”.

يأتي ذلك بعد إعلان “حزب الله” عن استهداف أكثر من 10 مقار عسكرية إسرائيلية بأكثر من 200 صاروخ وسرب من المسيّرات “الانقضاضية” ردًا على مقتل قيادي بارز في الحزب بغارة إسرائيلية، الأربعاء، في جنوب لبنان.

وأمس الأربعاء استشهد القيادي البارز في “حزب الله” محمد ناصر، وهو ثالث قيادي يُقتل منذ بدء التصعيد، مما يزيد من مخاوف توسع النزاع بين “حزب الله” وإسرائيل.

وفي وقت سابق الخميس، قال الحزب في بيان إنه في “إطار الرد على الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو في منطقة الحوش في مدينة صور”، قصف عناصره 5 مقار عسكرية إسرائيلية في الجولان السوري المحتل وفي شمال إسرائيل بأكثر من 200 صاروخ.

وفي بيان آخر، قال الحزب إنه “استكمالًا للرد”، شن هجومًا جويًا بسرب من المسيّرات “الانقضاضية” على 8 مقار وقواعد عسكرية إسرائيلية في شمال إسرائيل، وفي الجولان السوري المحتل.

– يديعوت أحرونوت: اندلاع حرائق في مناطق مفتوحة في #الجولان والجليل شمالي إسرائيل جراء سقوط مُسيّرات وصواريخ من #لبنان – حزب الله اللبناني: قصفنا مواقع ومقرات عسكرية إسرائيلية بأكثر من 200 صاروخ ردًّا على الاغتيال الذي نفذه العدو في منطقة الحوش بمدينة صُور#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/x42CWyPh0v — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 4, 2024

ودوّت صافرات الإنذار على امتداد الحدود اللبنانية الإسرائيلية وصولًا إلى الجولان جراء الهجمات الصاروخية والجوية، وفقًا للجيش الإسرائيلي.

وأعلن الجيش الإسرائيلي قصفه مواقع أطلقت منها صواريخ في جنوب لبنان بعد عبور “عدة مقذوفات وأهداف جوية مشبوهة” الحدود.

وأشار الجيش إلى اعتراض العديد من الصواريخ، واندلاع حرائق في مناطق عدة في شمال إسرائيل.