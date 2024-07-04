من هو الفريق أول عبد المجيد صقر وزير الدفاع المصري الجديد؟

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، قرارًا بتعيين الفريق أول عبد المجيد أحمد عبد المجيد صقر وزيرًا جديدًا للدفاع.



نبذة عن الفريق أول عبد المجيد صقر

من مواليد 27 يونيو/حزيران 1955، التحق بالكلية الحربية وتخرج فيها عام 1977 بدرجة بكالوريوس في العلوم العسكرية.

ينتمي الوزير الجديد إلى سلاح المدفعية، وهو حاصل على ماجستير العلوم العسكرية من كلية القادة والأركان، وزمالة كلية الحرب العليا من الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية.

المسيرة المهنية

وبحسب السيرة الذاتية للوزير الجديد التي نشرها المتحدث العسكري، شغل صقر العديد من المناصب القيادية في سلاح المدفعية، من بينها مدير معهد المدفعية ونائب مدير إدارة التجنيد والتعبئة.

كما شغل منصب مدير إدارة شؤون الأفراد المدنيين بالقوات المسلحة، وانتقل بعدها ليصبح نائب مدير الأكاديمية العسكرية ومدير كلية القيادة والأركان.

لم يقتصر دوره على الجانب العسكري فحسب، بل تولى أيضًا إدارة الشرطة العسكرية ومهام مساعد وزير الدفاع، وفي عام 2018، شغل منصب محافظ السويس.

كما حصل وزير الدفاع الجديد، على عدد من الأنواط والميداليات منها وسام الجمهورية من الطبقة الثانية.

يذكر أنه بحسب المادة 152 من الدستور المصري، رئيس البلاد هو القائد الأعلى للقوات المسلحة.