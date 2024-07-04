نائب من حزب العمال البريطاني للجزيرة مباشر: يجب الاعتراف بدولة فلسطين على الفور (فيديو)

استقال خان من منصبه كوزير للداخلية في حكومة الظل احتجاجًا على موقف الحزب من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة

قال أفضل خان، النائب عن حزب العمال البريطاني، للجزيرة مباشر إنه لابد أن تعترف بريطانيا بالدولة الفلسطينية بشكل فوري، موضحا أن “المساواة بين الفلسطينيين والإسرائيليين هي الأساس لأي حل سلمي”.

وأضاف خان أنه “لا يمكنك التفاوض دون أن يتمتع كلا الجانبين بذات الاعتراف السياسي. لا يمكن أن يكون لديك طرف كدولة والآخر ليس دولة وتحاول التفاوض. أحضرهم إلى نفس المستوى ثم قم بالتفاوض”.

واستقال خان من منصبه كوزير للداخلية في حكومة الظل، بعد أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول، احتجاجًا على موقف حزب العمال آنذاك الرافض للتصويت لوقف إطلاق النار في غزة بشكٍل دائم.

وقال خان للجزيرة مباشر: “استقلت لأن إسرائيل كانت تخرق جميع القوانين الدولية المتعلقة بالحرب، ولذلك كان عليَّ أن أدفع باتجاه وقف إطلاق النار. لم أشعر أن التوقف المؤقت هو الجواب، أعتقد أن وقف إطلاق النار هو الحل”.

ونجح خان في الحصول على تأييد الداعمين للقضية الفلسطينية، رغم بقائه في حزب العمال ودعوة مؤيدين للقضية الفلسطينية إلى عدم التصويت للحزب في الانتخابات البرلمانية.

وأكد خان أن حزب العمال يدعم حقوق الإنسان والقانون الدولي، مشيرا إلى تصريح وزير خارجية الظل الذي قال فيه إنه سيتم اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إذا أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة لاعتقاله وجاء إلى بريطانيا.