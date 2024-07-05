“المناشدة المليون”.. مصري عالق في غزة يستغيث لإخراجه من القطاع (فيديو)

ناشد محمود جمال، الحكومة المصرية إخراجه هو وأسرته من غزة، مؤكدًا أنه يحمل الجنسية المصرية وعالق في القطاع منذ أكثر من 9 أشهر.

ونشر جمال، على حسابه في إنستغرام، أمس الخميس، مقطعًا مصورًا وجه فيه نداء إلى السلطات المصرية قائلًا “أنا مواطن مصري اسمي محمود جمال عبد المنعم سيف النصر في غزة، نداء استغاثة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والمسؤولين، للنظر في أوضاعنا، نريد العودة لبلادنا”.

وأضاف “إحنا طالبين إننا نرجع بلدنا فقط، بقالنا 9 شهور بنناشد، 9 شهور وأهلي حاولوا مع الجهات المختصة، وزارة الهجرة والخارجية، يقولون لنا إنهم تلقوا الطلب وإنني سأعود قريبًا، لكن حتى الآن لم يدرج اسمي في قائمة المغادرين، وحتى الآن وضعنا كما هو”.

وأوضح جمال أنه ذهب إلى غزة لزيارة أهل زوجته قبل شهرين من الحرب، وأنه منذ أن بدأت الحرب وهو يحاول العودة إلى مصر دون استجابة، لافتًا إلى أنه دائمًا ما يذهب إلى معبر رفح الحدودي مع مصر لكنه يقابل برفض السلطات المصرية إدراج اسمه في إحدى القوائم.

وتابع بأسى “المعاناة تزيد، معايا طفل صغير ومراتي حامل وتعاني من ظروف صحية، ووضعنا في غزة لا يستجيب لعلاج أو شيء، كل ما نتمناه أن صوتنا يوصل ونرجع بلدنا، لا نطلب أكثر من ذلك، هذه أول مرة أسافر غزة ولسنا مرتبطين بأي مشاكل”.

ومنذ بدء إسرائيل عدوانها على قطاع غزة، طبّق الاحتلال حصارًا مشددًا على القطاع، ولم يخرج منه إلا القليل عبر كشوف تتم بالتنسيق بين السلطات الفلسطينية والمصرية.

واشتكى الأهالي في قطاع غزة من صعوبة خروجهم من القطاع رغم حاجة الكثير منهم إلى تلقي العلاج، مؤكدين أن إدراج أسمائهم في قوائم المغادرين يتطلب مبالغ باهظة لا يستطيعون دفعها.