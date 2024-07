بريطانيا.. تكليف ستارمر برئاسة الحكومة الجديدة وسوناك يتنحى عن زعامة حزب المحافظين

أعلن القصر الملكي البريطاني، اليوم الجمعة، تعيين كير ستارمر زعيم حزب العمال رسميا رئيسا للحكومة البريطانية الجديدة.

وقاد كير ستارمر الحزب إلى تحقيق فوز ساحق على حزب المحافظين، وذلك بعد 14 عامًا من حكم المحافظين.

وفاز حزب العمال الذي ينتمي إلى يسار الوسط بأغلبية ساحقة في البرلمان المؤلف من 650 مقعدا، في حين عانى حزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء السابق ريشي سوناك من أسوأ أداء في التاريخ الطويل للحزب بعد أن عاقبه الناخبون بسبب أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة وضعف الخدمات العامة وسلسلة من الفضائح.

وقال ستارمر في كلمة الاحتفال بالفوز “فعلناها، التغيير يبدأ الآن، قلنا سننهي الفوضى، وسنفعل، قلنا سنطوي الصفحة، وفعلنا. اليوم، نبدأ الفصل التالي، نبدأ العمل من أجل التغيير، مهمة التجديد الوطني وإعادة بناء بلدنا”.

ومع انتظار نتيجة نحو 12 مقعدا، حصد حزب العمال 410 مقاعد، وحصد المحافظون 117 مقعدا، والديمقراطيون الأحرار من تيار الوسط 70 مقعدا، وهو أفضل أداء لهم على الإطلاق.

وأطيح بنحو 250 من المشرعين المحافظين في هذه الهزيمة الساحقة، ومن بينهم عدد قياسي من كبار الوزراء ورئيسة الوزراء السابقة ليز تراس.

واعترف سوناك -الذي بدا متجهما- بالهزيمة، وقال إنه اتصل بستارمر لتهنئته على فوزه. وقال اليوم الجمعة إنه سيتنحى أيضًا عن زعامة حزب المحافظين.

وقال سوناك “اليوم تنتقل السلطة بطريقة سلمية منظمة، مع حسن النية من جميع الأطراف، هناك الكثير لنتعلمه ونفكر فيه مليا، وأنا أتحمل مسؤولية الخسارة أمام مرشحي المحافظين المجتهدين الرائعين، أعتذر”.

I have given this job my all. But you have sent a clear message, and yours is the only judgement that matters.

This is a difficult day, but I leave this job honoured to have been Prime Minister of the best country in the world.https://t.co/EhNsfIaGWM

