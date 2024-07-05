حماس ترفض دخول قوات أجنبية إلى غزة وتؤكد: إدارة القطاع شأن فلسطيني

أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الجمعة رفضها لأي تصريحات أو مواقف تدعم خطط دخول قوات أجنبية إلى قطاع غزة تحت أي مسمى أو مبرر، مشددة على أن إدارة القطاع هي شأن فلسطيني خالص.

وفي بيان صادر عن الحركة، أكدت حماس أن الشعب الفلسطيني “لن يسمح بأي وصاية أو فرض أي حلول أو معادلات خارجية تنتقص من ثوابته المرتكزة على حقه الخالص في نيل حريته وتقرير مصيره”.

ودعت حماس الدول العربية والإسلامية إلى “الضغط لوقف حرب الإبادة الصهيونية على الشعب الفلسطيني، وتقديم كل سبل الدعم والإسناد له في معركته التي يدافع من خلالها عن وجوده على أرضه”.

بدورها أكدت لجان المقاومة الشعبية الفلسطينية، في بيان أن “أي محاولة لنشر قوات دولية أو غيرها في غزة بمثابة عدوان على شعبنا وسنتعامل معها كما نتعامل مع العدو الصهيوني المحتل لأرضنا”.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تقارير حول خطة “اليوم التالي” التي ناقشها وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت مع مسؤولين أمريكيين في واشنطن.

وتزامن بيان حماس مع الإعلان عن استئناف المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل والحركة بوساطة مصرية وقطرية وأمريكية، للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.