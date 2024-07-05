خبير عسكري: هذه أسباب صمود حماس في غزة (فيديو)

قال الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء هشام خريسات، إن الواقع في غزة فرض على إسرائيل “حرب استنزاف”.

وأوضح خريسات للجزيرة مباشر، أن إسرائيل كانت ترغب في الانتقال إلى المرحلة الثالثة والتركيز على عمليات نوعية، مثل الكر والفر بالانسحاب إلى منطقة غلاف غزة، لكنها لم تتمكن من ذلك، وفقًا للخبير العسكري.

وتابع “أصبحت إسرائيل تعمل على المدى البعيد، تريد أن تسيطر على ممر نتساريم لمرحلة اليوم التالي للحرب، وتوسعت في منطقة محور فيلاديلفيا، بالتالي هي تهدف بشكل استراتيجي لتقسيم غزة”.

وعن الضغوط على حماس من أجل الموافقة على هدنة وصفقة لتبادل الأسرى، يرى خريسات أن المقاومة “لم تستسلم ولن تستسلم”.

هل تحولت العمليات العسكرية في غزة إلى حرب استنزاف للاحتلال الإسرائيلي؟

الخبير العسكري اللواء د. هشام خريسات يُجيب..#الجزيرة_مباشر #غزة pic.twitter.com/CmkMWgqcxV — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 4, 2024

واستدل على رأيه بأن “المقاومة لا تزال قادرة على الفعل ورد الفعل في إطار الإمكانيات المتاحة، ورأينا على مدار الأسابيع الماضية استمرار التصدي لقوات الاحتلال عبر قصفها بقذائف الهاون والعديد من الضربات المختلفة، وكيف كانت تصل لأهدافها ثم تختفي في الأنفاق”.

وأضاف “حرب الاستنزاف هي ردة فعل من المقاومة على العمليات العسكرية التي تستهدفها وتستهدف المدنيين كما تستهدف احتلال الأرض، سمعنا عن عمليات في الشجاعية ورفح لكن إسرائيل لم تستطع تحقيق أي تفوق في أي منها، لأن المقاومة كانت تستطيع إيقاع الخسائر بالقوات الإسرائيلية”.