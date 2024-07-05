شاهد: لحظة سقوط صاروخ أُطلق من لبنان على كريات شمونة شمالي إسرائيل

أصيب جنديان من جيش الاحتلال الإسرائيلي جراء إطلاق صواريخ من جنوب لبنان نحو مستوطنة كريات شمونة شمالي إسرائيل، وفق ما أوردته هيئة البث الرسمية.

واندلع حريق في مستودع بمستوطنة كريات شمونة شمالي إسرائيل، اليوم الجمعة، جراء سقوط صاروخ أطلق من لبنان.

وأظهر مقطع “فيديو” حصلت عليه “الجزيرة مباشر” لحظة سقوط الصاروخ على مبنى داخل المستوطنة واشتعال النيران، بينما دوّت صفارات الإنذار.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن حريقًا اندلع بمستودع في كريات شمونة، جراء سقوط صاروخ أطلق من جنوب لبنان وأصابه بشكل مباشر.

وبحسب الهيئة الرسمية فإن المستودع تعرض لأضرار، من دون أن تحدد حجمها.

وأكد “حزب الله” استهدافه بصواريخ “الكاتيوشا” مقر قيادة للاحتلال في مستوطنة كريات شمونة، وقال في بيان إن مقاتليه قصفوا مقر قيادة اللواء 769 في ثكنة كريات شمونة بصواريخ “الكاتيوشا”.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن “حزب الله” استهداف مبنى يستخدمه جنود إسرائيليون في مستوطنة شلومي بالجليل الغربي شمالي إسرائيل.

من جهتها، أشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن صاروخًا سقط في منطقة مفتوحة بمستوطنة شلومي في الجليل الغربي.

وكان “حزب الله” قد قصف مواقع عسكرية إسرائيلية قبالة الحدود الجنوبية، فيما كثف جيش الاحتلال غاراته على مناطق جنوب لبنان أسفرت عن سقوط جريح.