من المسافة صفر.. سرايا القدس تعلن الإجهاز على قوة إسرائيلية داخل منزل في غزة (فيديو)

عرضت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- مشاهد قالت إنها من عملية “الإجهاز” على قوة إسرائيلية من المسافة صفر داخل أحد المنازل في حي الشجاعية شرق غزة وسط القطاع.

وفي بيان لها، اليوم الجمعة، عبر منصة “تلغرام”، بثت السرايا “مشاهد من إغارة مجاهديها على قوة صهيونية من مسافة صفر داخل أحد المنازل في حي الشجاعية”.

وظهر في “الفيديو” الذي بثته السرايا، مقاتلون وهم يصعدون أحد سلالم المنزل قبل أن يفتحوا نيران أسلحتهم على جنود الاحتلال، حيث كان يُسمع أصواتهم في أحد طوابق المنزل.

“القسام” و”سرايا القدس” تعلنان استهداف آليات الاحتلال وتجمعاته

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت كتائب القسام وسرايا القدس، استهداف آليات عسكرية إسرائيلية في حي الشجاعية شرق غزة، ومدينة رفح جنوب القطاع وقتل وإصابة جنود.

جاء ذلك في بيانات منفصلة نشرتها كتائب القسام وسرايا القدس عبر منصة “تلغرام”.

وقالت كتائب القسام: “تمكن عدد كبير من مجاهدينا من الإغارة على مقر قيادة عمليات العدو المتحصنة جنوب شرق حي تل السلطان في مدينة رفح”.

وأضافت أن المقاتلين استخدموا قذائف ضد التحصينات وقذائف مضادة للأفراد، ونفذوا عمليات القنص، واستخدموا أسلحة رشاشة متوسطة.

وأشار البيان إلى أن الهجوم أدى إلى سقوط عدد من جنود الاحتلال بين قتيل وجريح.

قصف محور نتساريم

وأضافت القسام في بيان آخر: “استهدفنا بالاشتراك مع ألوية الناصر صلاح الدين موقع قيادة وسيطرة العدو في محور نتساريم جنوب مدينة غزة بعدة صواريخ قصيرة المدى”.

وفي بيان ثالث، قالت القسام إنها استهدفت دبابتين إسرائيليتين من نوع “ميركفا 4” بقذائف “الياسين 105” وسط شارع بغداد، وأخرى في شارع النزاز بحي الشجاعية.

كما أعلنت القسام في بيان آخر قنص جندي إسرائيلي في محيط تل زعرب غرب مدينة رفح أقصى جنوب القطاع.

أما سرايا القدس، فقالت في بيانات منفصلة إن مقاتليها قصفوا بوابل من قذائف الهاون النظامي والثقيل جنودًا وآليات جيش الاحتلال الإسرائيلي المتوغلين في حي الشجاعية.