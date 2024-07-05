نازحون يروون لحظات صعبة بعد قصف الاحتلال محيط مدرسة تابعة للأونروا بغزة (فيديو)

قال نازحون في خان يونس، جنوبي قطاع غزة، للجزيرة مباشر إنهم عاشوا لحظات صعبة من الخوف والرعب بعدما تعرضت منازل قريبة من المدرسة التي يقيمون فيها إلى القصف من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف النازحون أن خيامهم في المدرسة، التي تحولت إلى مركز إيواء تابع لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، تعرضت إلى دمار واسع رغم أن القصف استهدف منازل خارجها.

وقالت إحدى النازحات وتدعى سهام قنديل للجزيرة مباشر إنها وجدت نفسها تطير فجأة في الهواء نتيجة القصف وتساقطت عليها الحجارة والشظايا فيما غطى الغبار كل شيء حولها.

وذكر نازحون أن الاحتلال قصف تلك المنازل بعدة صواريخ بشكل مفاجئ وبدون أن يحذرهم.

وتساءلت النازحة ميسون أبو خاطر عن المكان الذين يمكنهم النزوح إليها، بعد تركوا منازلهم في شمالي القطاع ونزحوا أكثر من مرة في الجنوب.

وناشد النازحون حكام الأمة العربية والإسلامية التدخل لوقف الحرب على قطاع غزة.