نصر الله يبحث مع وفد من حماس أوضاع جبهات المقاومة في لبنان واليمن والعراق

بحث الأمين العام لـ”حزب الله” حسن نصر الله مع وفد من حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، “مستجدات المفاوضات” الهادفة إلى وقف إطلاق النار في غزة في ظلّ الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ نحو 9 أشهر.

وأعلن “حزب الله” في بيان، الجمعة، أن نصر الله التقى “وفدًا قياديًا من حركة حماس برئاسة الدكتور خليل الحية”، جرى خلاله التباحث في آخر مستجدات المفاوضات القائمة هذه الأيام وأجوائها والاقتراحات المطروحة للتوصل إلى وقف العدوان الغادر على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة”.

وأشار البيان إلى أنه “تم استعراض آخر التطورات الأمنية والسياسية في فلسطين عمومًا وغزة خصوصًا، وأوضاع جبهات الإسناد في لبنان واليمن والعراق، كما جرى تأكيد الطرفين على مواصلة التنسيق الميداني والسياسي وعلى كل صعيد بما يحقّق الأهداف ‏المنشودة”.

في السياق، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر في حركة “حماس”، قوله إنه تمت كذلك “مناقشة تنسيق واستمرار المقاومة من كافة الساحات خصوصًا جبهة المقاومة في لبنان طالما استمر العدوان، وتنسيق المواقف ميدانيًا وسياسيًا في حال تم التوصل لاتفاق لوقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة”.

ويأتي هذا اللقاء في وقت جرى الإعلان فيه عن استئناف المفاوضات غير المباشرة بين حركة “حماس” وإسرائيل بوساطة مصرية وقطرية وأمريكية للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى الإسرائيليين بأسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال، ووقف إطلاق النار في غزة.

وتوجّه رئيس الموساد الإسرائيلي ديفيد بارنياع، الجمعة، إلى العاصمة القطرية الدوحة لعقد اجتماعات بشأن اتفاق تبادل الأسرى، ووقف إطلاق النار في غزة.

هنية يلتقي الأمين العام للجماعة الإسلامية في لبنان

وفي الدوحة، عرض رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية مع الأمين العام للجماعة الإسلامية في لبنان محمد طقوش “مجريات الجهود السياسية التي يبذلها الوسطاء لوقف الحرب والعدوان على قطاع غزة”، وفق بيان صادر عن الحركة، الجمعة.

وأكّد هنية كما ورد في البيان أن “الحركة تعاملت مع هذه الجهود بشكل إيجابي وبنّاء، مثمنًا الموقف المتخذ بربط الجبهات باستمرار الحرب على غزة”.

وبوساطة قطر ومصر، والولايات المتحدة التي تقدم دعمًا مطلقًا لتل أبيب، تجري فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة مع إسرائيل منذ أشهر، مفاوضات غير مباشرة متعثرة، للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ووقف الحرب على غزة.

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، يتبادل “حزب الله” وفصائل المقاومة الفلسطينية في لبنان وجيش الاحتلال القصف بشكل يومي عبر الحدود، ولطالما كرر “حزب الله” على لسان كبار مسؤوليه أن وقف هجماته على إسرائيل مرتبط بوقف الحرب في غزة.