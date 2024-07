الأونروا: سكان غزة يواجهون نزوحا قسريا جديدا ويعيشون صراعا يوميا من أجل البقاء

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن سكان غزة يواجهون نزوحًا قسريًّا جديدًا وسط فقدان الأمل وعدم اليقين بالسلامة، نظرًا لعدم وجود مكان آمن يذهبون إليه.

جاء ذلك وفق مسؤولة الاتصالات بالأونروا لويز ووتردج، في مقابلة مع صحيفة ذا نيويورك تايمز الأمريكية، اليوم السبت.

وأضافت لويز أن العائلات الفلسطينية في غزة تفقد الأمل وقوة الإرادة بينما تواجه نزوحًا قسريًّا جديدًا وسط حالة من عدم اليقين على الإطلاق بشأن السلامة.

وأشارت المسؤولة الأممية إلى أن سكان غزة ليس لديهم مكان آمن للذهاب إليه، ولذا يجب وقف إطلاق النار فورًا.

واختتمت حديثها بالقول إن أوامر الإخلاء المتكررة تؤثّر سلبًا على سكان غزة الضعفاء أصلًا.

