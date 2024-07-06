الضفة.. استشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب رام الله

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، وصول جثمان شهيد ارتقى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت عور التحتا غرب رام الله، إلى مجمع فلسطين الطبي في رام الله.

وذكرت الوزارة في بيان، أن جثمان الشهيد أحمد محمد عبد الحفيظ سليمان (22 عاما) وصل إلى مجمع فلسطين الطبي برام الله.

وذكرت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن قوات الاحتلال أطلقت النار على عدد من الشبان في بلدة بيت عور التحتا؛ مما أدى إلى استشهاد أحدهم وإصابة آخرَين على الأقل.

وبذلك ارتفعت حصيلة الشهداء في الضفة الغربية إلى 570 منذ أن وسع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته بالضفة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بالتزامن مع حربه المدمرة على قطاع غزة، إضافة إلى نحو 5250 جريحا، وفق وزارة الصحة.

وبالتزامن مع حربه على غزة، صعَّد جيش الاحتلال ومستوطنون إسرائيليون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية؛ مما أدى اعتقال نحو 9 آلاف و520 فلسطينيا، إضافة إلى القتلى والجرحى.

وقد أسفرت الحرب الإسرائيلية، بدعم أمريكي مطلق، على غزة عن 38011 شهيدا و87445 جريحا معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، ودمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.​​​​​​​