اندلاع حريق شمالي إسرائيل جراء هجوم جوي من لبنان

اندلع حريق في منطقة بيت هيلل شمالي إسرائيل، اليوم السبت، جراء سقوط طائرتين مسيرتين أُطلقتا من لبنان.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان نشره بحسابه على منصة إكس: تم رصد هدفين جويين مشبوهين انطلقا من الأراضي اللبنانية وسقطا في منطقة مفتوحة في منطقة بيت هيلل، دون وقوع إصابات.

وأوضحت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، أن فرق الإطفاء بدأت إخماد حريق اندلع في منطقة زراعية جنوب بيت هيلل بمنطقة إصبع الجليل، جراء سقوط المسيرتين.

وفي بيان آخر، قال الجيش: إثر تفعيل الإنذارات من تسلل طائرات مسيرة معادية إلى شمال البلاد، تمكنت دفاعاتنا الجوية من اعتراض هدف جوي مشبوه أُطلق من الأراضي اللبنانية، دون وقوع إصابات.

فيما قال في بيان آخر: بعد الإنذار الذي تم تفعيله في منطقة كريات شمونة قبل قليل، تمكنت دفاعاتنا الجوية من اعتراض هدف جوي مشبوه أُطلق من لبنان، دون وقوع إصابات.

ويستخدم جيش الاحتلال الإسرائيلي مصطلح هدف جوي مشبوه للإشارة إلى الطائرات المسيرة.

قناة 12 العبرية:

مستوطن يوثق لحظة دخول طائرة حزب الله المفخخة وانفجارها في منطقة بيت هيلل في إصبع الجليل. pic.twitter.com/xeEEoBVKH8 — حسن الدّر (@HasanDorr) June 23, 2024

هجوم جوي

من جانبه، قال حزب الله في بيان عبر قناته على تلغرام “‏شنّ مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية هجومًا جويًا بسرب من المسيرات ‏الانقضاضية على مربض المدفعية التابع للكتيبة 403 التابع للفرقة 91 في بيت هلل ‏الذي اعتدى ‏بالأمس على قرانا وأهلنا، وأصابت أهدافها بدقة ما أدى إلى اشتعال النيران فيها”. ‏

وتصاعدت في الأسابيع الأخيرة، المواجهات بين تل أبيب وحزب الله، ما أثار مخاوف من اندلاع حرب شاملة، لا سيما مع إقرار جيش الاحتلال خططا عملياتية لهجوم واسع على لبنان.

وتتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع الجيش الإسرائيلي منذ 8 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي قصفا يوميا عبر الخط الأزرق الفاصل، خلف مئات بين قتل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.

وترهن هذه الفصائل وقف القصف بإنهاء إسرائيل حرب تشنها بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.